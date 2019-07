Editorial Barcino lliura a Biblioteca de Catalunya documentació dels anys 70 a 90

L'Editorial Barcino va fer donació ahir del seu arxiu històric a la Biblioteca de Catalunya per posar-lo a l'abast dels usuaris i investigadors. El fons el constitueix més d'un centenar de caixes d'entre els anys 70 i 90 i aplega principalment documentació de caràcter administratiu, comptable i de gestió, com ara pressupostos, correspondència amb els subscriptors, catàlegs històrics, documentació del fundador de l'editorial, Josep Maria de Casacuberta i Roger, i altres materials com ara fullets polítics clandestins suposadament recopilats pel mateix de Casacuberta durant el segle passat. Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat va agrair la tasca de l'Editorial Barcino, fundada el 1924 i amb uns 900 títols publicats. El director actual, Oriol Magrinyà recordava que el primer llibre que va publicar Barcino va ser Lo somni de Bernat Metge. La primera tirada de 2.000 exemplars, va dir, es va exhaurir en 15 dies.



Herralde i Anagrama

Vilallonga també va parlar dels recents comentaris de Jorge Herralde, fundador de l'Editorial Anagrama, que va qüestionar la tasca de la Biblioteca de Catalunya definint-la de «cementiri» i va mostrar-se poc inclinat a llegar l'arxiu de la seva editorial a aquesta institució. «Si considera que la Biblioteca de Catalunya és un cementiri perquè hi ha els autors que ens estimem, benvinguda sigui la comparació, però si ho diu d'una manera pejorativa em sap greu que pensi això», va contestar Vilallonga, que va subratllar la intenció de «convèncer» [Herralde]: «ens agradaria que Anagrama, que té seu a Catalunya, pugui tenir la seu dels seus fons a la Biblioteca de Catalunya, al costat d'Edicions 62 i de Grijalbo».