El Kursaal suma 57.518 espectadors de gener a juny, rècord absolut en la història de l'equipament

El teatre Kursaal de Manresa ha tancat el primer semestre de l'any amb rècord d'espectadors. Al llarg de la història de 13 anys de l'equipament, és el primer cop que la xifra s'enfila per sobre dels 57.000 espectadors (el primer semestre de 2018 en va ser 47.986), i que queden molt lluny dels 51.052 espectadors del 2014, la xifra més alta assolida fins ara en el primer semestre de la programació. Espectacles com "Hits" del Tricicle amb 5 funcions, el musical "Maremar" de Dagoll Dagom i les comèdies "Pel davant i pel darrera", "Scape room" i "El preu", totes amb 3 funcions, expliquen l'increment important dels espectadors que han tornat a fer confiança en l'equipament manresà, que assoleix unes xifres (57.518 espectadors), ocupació (81 %) i funcions (142) que el mantenen com a un dels teatres de referència a nivell nacional.

La diversificació i flexibilitat que dona programar a 4 espais de programació, l'aposta per l'Abonament del Toc obert, i el concert de la reconeguda formació còmico-musical argentina Les Luthiers han marcat també la bona marxa d'aquesta temporada.