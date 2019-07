L'Aurora torna a programar el cicle de microteatre durant la festa major

Després de la gran rebuda que van tenir en l'estrena, l'any passat, durant la Festa Major d'Igualada, el Teatre de l'Aurora presenta la segona edició de Xiques, una proposta de microteatre que tindrà cinc espectacles nous creats expressament per l'ocasió i pensats per a l'espai on es representaran. Els artífexs seran una quinzena d'artistes principalment locals i comarcals de diferents disciplines i les obres (amb entre dos i cinc integrants) es posaran en escena en cinc espais poc convencionals del teatre, novament durant la festa major de la capital de l'Anoia.

Xiques és una proposta que neix de l'actor Joel Grau i tindrà la participació de Maria Berenguer, Thais Buforn, Francina Cantarell, Maria Colom Talló, Jordi Enrich, Maria Enrich, Ricard Espelt, Xavier Gabriel, Mosa Garcia, Joel Grau Llucià, Francesc Marginet, Glòria Ros, Marc Tarrida Aribau i Carla Vallès. Els cinc espectacles, de 15 minuts de durada, es faran entre el dimarts 20 d'agost i el dijous 22, amb 20 funcions diàries i 60 en tres dies per tal que els espectadors tinguin el màxim d'opcions per triar quants espectacles volen veure, quin dia i a quina hora. Xiques descobrirà al públic racons insòlits del Teatre de l'Aurora on habitualment no s'hi fa teatre, com els camerinos, passadissos, l'escala d'emergència o la sala d'assaig de la Coral La Llàntia. La microcerveseria igualadina La Lenta col·labora de nou amb el Xiques i donarà nom a la majoria d'espais d'actuació a més d'oferir els seus productes al servei de bar que s'habilitarà al mateix teatre.

Les temàtiques dels cinc espectacles, així com els artistes i les disciplines que els conformen, són molt diverses. A FIL el públic coneixerà la història de la Trabala, que va morir apunyalada a Igualada el 1881 durant una vaga on es van mobilitzar 3.000 persones de la classe obrera. A La mare s'explicarà la decisió que emprèn una dona en quedar-se vídua als 62 anys, després d'haver cuidat el marit i pujat cinc fills; un monòleg musical basat en L'àvia indigna de Bertold Brecht. A Quan pensaves que no mirava, dues amigues celebren juntes la revetlla de Sant Joan i enmig d'un ambient festiu s'aniran desvetllant secrets que una sap de l'altra i que només es poden saber quan pensava que no mirava. A Un cuento xino, una agent immobiliària estressada de la vida intenta llogar a una hippie un pis minúscul, no ideal per a parelles. I finalment El pizzero, que explica com un amic, aprofitant que està de Rodríguez, convida els seus amics a veure un partit de futbol a casa mentre mengen unes pizzes; però el pizzero es nega a entregar una de les pizzes.