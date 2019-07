Menaix a Truà tocarà a l'Anoia Folk al castell de Claramunt

El castell de Claramunt, al terme de La Pobla de Claramunt, abandonarà un any més la seva estampa imponent i solitària per esdevenir aquest dissabte, dia 20 de juliol, el marc idoni de l'Anoia Folk, un festival que arriba a l'edició número 23 amb un cartell que inclou el duet Irene et François, els Menaix a Truà i un espectacle d'animació del grup Can Cantem. El certamen se celebrarà a les 20.30 h, i per assistir-hi cal pagar 8 euros (2 euros per a nois i noies de 6 a 15 anys i gratuït per menors de 6 anys).

La festa s'iniciarà amb l'espectacle d'animació El ritme de l'alegria, del grup igualadí Can Cantem. Adreçat a petits i grans, fa servir en cada cançó tres veus i tres instruments per fer ballar els espectadors.

A les 22 h, quan ja sigui de nit, serà el torn del duet de folk Irene et François, nom artístic del projecte nascut a Barcelona que formen la catalana Irene DesBleux i el nordamericà François Masson. La seva proposta beu del folk americà i el bluegrass. El duo va obtenir un dels premis del Concurs de música acústica de Barcelona, i actualment està enregistrant el seu primer disc d'estudi, que contindrà deu temes en anglès sobre la infància, l'amor i el dolor.

La tercera actuació de la jornada la protagonitzarà el grup Menaix a Truà, a partir de les 23 h. El trio que formen Cris Juanico (Ja t'ho diré), Toni Xuclà i Juanjo Muñoz (Gossos) compleix vint anys dalt dels escenaris, una trajectòria que s'ha alimentat dels estils dels tres intèrprets.