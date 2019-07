El Kursaal s'enfila fins als 57.518 espectadors gràcies a noms com Tricicle i Dagoll Dagom

Tot el que puja, baixa. Però amb una correcta alineació dels astres encara es pot enfilar més amunt. Que el Kursaal tanqui el primer semestre de l'any amb un rècord d'espectadors, 57.518, el 20 % més que en el mateix període del 2018 (prop de 10.000 espectadors més), té una explicació. I aquesta es tradueix en cinc espectacles que han rebut el favor del públic. Hits de Tricicle, Maremar de Dagoll Dagom, i les comèdies Escape Room, de Joel Joan, Pel davant i pel dar-rere i El preu. Del comiat als escenaris de Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans se'n van fer 5 funcions, i de la resta, 3. I la suma dels espectadors dels cinc muntatges és de quasi 13.000 persones. Sense oblidar el Servei Educatiu, que creix en prop de 2.500 espectadors, 2.000 del nou projecte. La presentació de les xifres la feia ahir Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, acompanyat d'Anna Crespo, regidora de Cultura, i Joan Morros, responsable d'El Galliner, encar-regats de la programació.

El Kursaal té un públic molt «fidel» i una base molt estable d'espectadors que se situa en una mitjana de 48.000 per semestre. Però, com ahir remarcava Basomba i com remarca sempre, el mercat mana i si en un semestre s'ajunten noms i títols «llaminers per al públic», com els de gener a juny d'enguany, es pot tancar una temporada de rècord com aquesta: «Com a exhibidors depenem dels espectacles que fan gira pel territori però també és cert que ho hem sabut aprofitar. Tenim un equip que sap detectar quan s'ha de programar una segona o una tercera funció. Hi estem a sobre». Un augment d'espectadors que és paral·lel a l'increment d'espectacles i funcions respecte del mateix període del 2018. Durant el primer semestre del 2019 es van programar 94 espectacles i 142 funcions; el 2018, 67 i 104 sessions. L'ocupació mitjana es manté per sobre del 80 %.



Luthiers i internacionalització

Ahir, Basomba destacava la «fita» d'haver pogut portar Les Luthiers, l'espectacle més car mai programat al teatre manresà (de 60 a 80 euros), que va exhaurir entrades: «Va ser un repte però això ens diu que podem portar grans figures internacionals. Són artistes que prestigiem l'equipament. Amb mitja sala plena no ens hi tornaríem a atrevir».