L'exposició de Regió7 explica l'evolució de la Cerdanya des de l'obertura del túnel del Cadí

Regió7 explicava en portada el 30 d'octubre del 1984 l'obertura del túnel del Cadí. La connexió del Berguedà amb la Cerdanya va ser la porta d'entrada de la capçalera de les comarques centrals al Pirineu amb la incorporació de la Cerdanya dins de la família territorial del diari. La inauguració del túnel és una de les notícies que inclou l'exposició itinerant Instantànies de quatre dècades cabdals que des d'ahir acull el Museu Cerdà de Puigcerdà. La mostra recull notícies, fotografies i portades representatives de la vida de la Catalunya Central dels darrers 40 anys, i fa un petit repàs de l'evolució de la Cerdanya des de l'obertura del túnel del Cadí fa prop de quatre dècades. L'exposició es podrà visitar fins al 29 de juliol.

L'acte d'inauguració de la mostra va tenir la presència del gerent de Regió7, Fèlix Noguera; el cap de Societat, Enric Badia; i l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, juntament amb representants del teixit social cerdà.

En el seu torn de paraula, Piñeira va destacar que la connexió de la Cerdanya amb el Berguedà, amb la construcció del túnel del Cadí, va suposar obrir una «finestra d'oportunitats» per a la comarca, i una d'elles en l'àmbit de la comunicació, va assegurar, amb l'arribada de Regió7, concretament l'any 1986. En la mateixa línia s'hi va referir el cap de Societat, Enric Badia, que va recordar que l'obertura del túnel va plantejar als responsables del diari «l'oportunitat» d'arribar a una altra comarca, que a la vegada coincidia amb «la necessitat» dels cerdans d'obrir-se portes avall amb una nova via de comunicació cap al Berguedà i la Catalunya Central. Badia va destacar que la idea d'apostar per la Cerdanya va ser «un encert» referint-se a les bones xifres d'audiència que s'han registrat en aquests trenta-tres anys de presència al territori -abans únicament en paper, i ara també a través del diari digital.

L'alcalde ho va aprofitar per agrair la tasca de Regió7 durant aquestes més de tres dècades d'informació de la Cerdanya, «que ens ha ajudat a explicar la transformació de la comarca, així com també els principals successos, la construcció d'infraestructures o les nostres festes més destacades». La mostra inaugurada ahir recull alguns d'aquests elements més identitaris dels cerdans, com són les festes del Trinxat i la de l'Estany, la importància de l'hoquei com a esport estrella o la descoberta del jaciment iberoromà de Bolvir. Per altra banda, Piñeira va parlar de la importància i el valor afegit de la premsa comarcal en el context actual de sobrecàrrega d'informació «per ser una premsa de qualitat i sobretot de proximitat, amb una visió local que, si no fos per l'aposta de mitjans com Regió7, no ens l'explicaria ningú».