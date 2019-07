Rosalía ja és la cantant espanyola més escoltada mensualment a Spotify

La cantant Rosalía s'acaba de convertir en l'artista espanyola més escoltada a nivell mundial a Spotify després de la publicació sorpresa del seu últim 'mixtape', 'Fucking Money Man', el passat 3 de juliol. La cantant catalana suma ja més de 14 milions de reproduccions mensuals a la plataforma i els països en els quals Rosalía és més escoltada a Spotify són Espanya, Mèxic, Estats Units, Argentina i Xile. Fins ara, Enrique Iglesias era l'artista espanyol més escoltat a la plataforma. Dels dos temes inclosos a 'Fucking Money Man', 'Milionària' acumula ja més de 8 milions de reproduccions en les seves dues setmanes de vida i ocupa una de les primeres posicions al Top 50 d'Espanya. 'Milionària', primer tema de Rosalía en català, i 'Dio$ No$ Libre del Dinero', ja formen part del 'top 10' de cançons més populars de l'artista a Spotify en aquests moments.

En un comunicat de la plataforma, s'ha destacat que 'Con altura' de Rosalía segueix en el Top 50 Global d'Spotify i ja supera els 176 milions d'escoltes a nivell global.

Per altra banda, Spotify ha anunciat que Rosalía s'incorpora al cartell de '¡Viva Latino! Live Miami', el concert amb el qual la plataforma retrà homenatge a la música llatina. La cantant catalana hi actuarà, junt a altres artistes, com Bad Bunny, Nicky Jam, Sebastián Yatra i Sech, el 30 d'agost a l'American Airlines Arena de Miami.