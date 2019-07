L'Humus Mediterrani manté el ball gratuït i estrena la taquilla inversa en els concerts

L'Humus Mediterrani, que aporta la música d'arrel de grups emergents del país a l'off de la fira manresana, arribarà aquest octubre a la setena edició i ho farà repetint la fórmula del ball gratuït a la plaça Europa, «després de dos anys molt satisfactoris», i mantenint els concerts en sala, a l'Espai Òmnium, que enguany passaran de 7 a 8, amb la presència de dues formacions manresanes. Una de les novetats serà l'estrena de la taquilla inversa.

Ignasi Perramon, Josep Huguet i Ramon Navarro, de l'entitat Arrel, organitzadora del certamen, explicaven ahir en la presentació que ha estat l'edició on han rebut més propostes per participar-hi, «més d'una vintena», el que explica que hagin decidit programar un concert més: «Hi ha nivell i molts grups mereixien prendre-hi part». A diferència d'edicions anteriors, on l'entrada era gratuïta, als concert de sala s'aplicarà la taquilla inversa (el preu a pagar el decideix el públic depenent de la seva voluntat). Segons els organitzadors, la mesura vol servir perquè «el públic agafi consciència. S'ha d'intentar protegir la música popular tradicional».

L'Humus començarà divendres 11 d'octubre amb el ball a la plaça Europa. Els grups que actuaran seran Ball'al kor, Dos i Magarí. Tots tres participaran per primera vegada a l'Humus i en aquesta línia el director artístic de la Fira Mediterrània, Jordi Fosas, remarcava «la varietat de formacions, propostes i estils que hi ha a l'Humus, totes de molt alt nivell». El festival segueix consolidant-se com una plataforma que serveix perquè aquestes formacions emergents de l'escena folk catalana facin un salt. «Hi participen grups d'arreu del territori, amb un bagatge molt diferent, però precisament això és el que fa que l'Humus creixi», assenyalava Navarro.

Els concerts, que es faran dissabte 12 d'octubre, tindran presència manresana a l'escenari, una forma d'arrelar encara més en el territori. Seran la jove cantautora Berta Sala i la formació dels germans Arnau i Ferran Barrios, Volat. Sala cantarà un repertori de música popular que mescla ritmes mediterranis i llatins, a més de tenir espai per a la improvisació. Volat va participar ahir en la presentació de l'Humus Mediter-rani fent un petit tast de dues jotes. Arnau i Ferran Barrios actuaran acompanyats del tercer membre del grup, Xavier Soler, que ahir no hi va poder assistir. Els manresans explicaven que «busquem crear música original, folk, a partir de diferents peces. A més, no renunciem a augmentar el grup».

En les set edicions, l'Humus ha programat 54 concerts i manté unes previsions de futur que apunten a un creixement sostingut del projecte. «Estem satisfets de l'acollida que té la música d'arrel, cada vegada hi ha més formacions joves que porten les seves propostes als escenaris», explicaven els organitzadors.