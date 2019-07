La sala La General de Berga tancarà portes el 27 de juliol pendent d'un possible relleu

La sala de festes la General de Berga tanca portes el 27 de juliol. La cooperativa Tres Branques, que ostenta la llicència el local, deixa la direcció i el futur de l'icònic espai d'oci berguedà, pendent d'un nou relleu, és previst que es decideixi al llarg de l'estiu.

La cooperativa Tres Branques, formada per un grup de sis socis, ha estat al capdavant de la sala des del 2012 i són la segona generació des de que La General va obrir a la capital berguedana, el 1988. El tancament de la sala, explica el gerent, Marià Miró, no té res a veure «amb motius econòmics» sinó personals: «Tenim projectes de vida que s'allunyen de la gestió d'una sala de festes i de la nit. Aquests estils de vida tan diferents han causat que tots els socis perdem la motivació per continuar gestionant la sala».

Tanmateix, deixar la sala és un escenari trist per als socis de la cooperativa. «És l'única discoteca de la comarca i l'únic local que cobreix la franja horària de 3 a 6 de la matinada, els divendres i els dissabtes. Volem que el negoci continuï amb algú que tingui ganes de tirar-ho endavant». Segons Miró, però, hi ha un problema que està obstaculitzant el traspàs del negoci. «El contracte de lloguer depèn dels propietaris del local i no ens ho estan posant tan fàcil com voldríem. Per la nostra banda, des de Tres Branques sí que estem donant facilitats i hem abaixat el preu del traspàs a la meitat de la xifra que vam pagar nosaltres», explica. «Sabrem si el tancament és definitiu sobre el mes de setembre», afegeix Miró.

La cooperativa té la intenció de mantenir l'essència de la sala si el traspàs es fa efectiu. «Un requisit indispensable per al relleu serà el de seguir apostant per un espai de música per a tots els públics i no una discoteca temàtica», explica. «Per a nosaltres ja va ser un requisit indispensable», afegeix. La diversitat musical ha esta un dels secrets de l'èxit de La General.

Sense La General, segons Miró, Berga es quedarà sense «l'espai de festa per a tothom». «La sala ajuda a prevenir que els joves no beguin al carrer, ja que hem treballat per evitar-ho. A més, tenir un espai al centre de la ciutat facilita que els joves no agafin el cotxe, amb els riscos que això comporta», afegeix Miró.

La General va obrir les seves portes el 1988 al centre de la ciutat de Berga. Des dels seus inicis, es va convertir en una sala icònica a causa de la seva proposta. A diferència de les discoteques de l'àrea metropolitana, la seva oferta musical és variada i depèn del públic que hi assisteixi la mateixa nit. «La General s'ha convertit en un comodí per a tothom que resideix al berguedà. Sempre està allà, quan els bars ja han tancat. Tothom hi ha passat com a mínim una vegada a la vida», explica el gerent de la sala.