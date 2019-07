La companyia del príncep Totilau exporta l'obra «Monsieur Croche» a Hong Kong

El compositor francès Claude Debussy (1862-1918) ha passat a la història de la música per la vocació de creador lliure que va impregnar la seva obra. A més de llegar a la posteritat peces tan conegudes com el moviment Clar de lluna de la Suite bergamasque per a piano, va destacar com a crític i va escriure un llibre – Monsieur Croche. Antidilettante– amb el qual va inventar un alter ego per dialogar amb ell mateix sobre qüestions musicals. El col·lectiu teatral anoienc La companyia del príncep Totilau va prendre aquesta figura imaginària per crear un espectacle – Monsieur Croche–, que, al principi d'agost, representarà en un certamen a Hong Kong.

«En la darrera edició del festival Fetén de Gijón ens va venir a veure un programador de Hong Kong i ens va contractar per participar en l'International Arts Carnival», explica Marc Hervàs, director escènic de la companyia. El grup es desplaçarà a l'illa per representar Monsieur Croche els dies 1 i 2 del mes d'agost al Hong Kong City Hall Theatre, el dia 3 al Ngan Chi Wan Civic Centre Theatre –dues sessions– i el dia 4 al North District Town Hall Auditorium. Els artistes també dedicaran una part de l'estada en aquesta regió xinesa a impartir tres tallers de construcció i manipulació de titelles.



Un espectacle sensorial

«Té tota la lògica que un espectacle basat en la vida i la música de Debussy interessi a Hong Kong perquè la seva obra té molta influència del món sonor de l'Àsia», apunta Hervàs, que forma part de la companyia juntament amb Clara Dalmau, Gemma Güell, Jordi Hervàs, Olga Kobekina, Beatriz Macías, Ares Piqué i Mònica Torra (interpretació), Anna Alcubierre (escenografia), Martí Doy (disseny de titelles, objectes i vestuari) i Lorena Benesey (contractació i distribució).

Monsieur Croche és «una barreja de concert per a nens i espectacle de titelles» que es va estrenar el 2016 a les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera i, posteriorment, va fer gira pels CaixaFòrum de l'Estat espanyol i, fins i tot, va viatjar fins a l'Uijeongbu Music Theatre Festival, a Corea del Sud.

«Per què agrada tant? D'entrada, és un espectacle que no té text, i això fa que no s'hagi de traduir», indica Hervàs d'una peça de 40 minuts que disposa de la pianista russa Olga Kobekina, que també treballa pel Liceu barceloní. «Crec, a més, que a Àsia els interessa el que es fa a Europa», afegeix el director.

En el muntatge «parlem de la vida de Debussy, de la naturalesa i de la inspiració, amb una selecció musical fàcil d'escoltar. És un espectacle agradable des del punt de vista sensorial, gràcies a la música, els titelles, les imatges en vídeo... És molt directe».

Segons comenta Hervàs, «Debussy creia que l'estat d'endormiscament és un bon lloc per trobar la inspiració, sempre parlava dels somnis, i nosaltres hem creat una peça en la qual Debussy cerca aquesta inspiració». A Monsieur Croche hi apareixen quatre personatges: a més del compositor, hi ha la seva dona, Emma Bardac –el somni que té l'autor és un viatge imaginari que fan plegats–, un faune (una de les figures que, com les fades, apareixen durant les hores de son) i el Capsigrany, «un antagonista que representa la racionalitat, la ment freda, i vol prendre el somni a Debussy».

Pensat per als infants però amb una mirada àmplia al públic familiar, Monsieur Croche «té un punt d'abstracció perquè no pretenem que s'entengui tot el que passa i es veu, ens agraden les suggerències i la interpretació lliure. En l'obra també hi ha referències al surrealisme d'artistes com Dalí, «que cercaven els seus motius en la inconsciència i els somnis».

Segons anota Hervàs, «anem a passar-ho bé» i, a partir d'aquí, «si als programadors que ens vinguin a veure els agrada el que fem, millor». Curiosament, segons afirma, «on costa més que ens agafin és, precisament, a l'Anoia».