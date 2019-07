La Setmana del Llibre en Català tindrà enguany 270 activitats i 219 expositors

La 37a Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà del 6 al 15 de setembre a l'avinguda de la Catedral de Barcelona, presentarà 260 novetats editorials i seguirà creixent amb la presència de 219 expositors (editorials, llibreries i institucions). El gran aparador del panorama literari en català organitza 270 activitats, moltes d'elles presentacions de llibres d'autors com Isabel Clara-Simó ( La sarbatana, Alrevés), Albert Sánchez Piñol ( Homenatge als caiguts, Rosa dels Vents), Xavier Bosch ( Paraules que tu entendràs, Columna) i la traducció al català de La noia que va viure dues vegades (Columna), del periodista i escriptor suec David Lagercrantz, que és el convidat internacional d'aquesta edició.

En conjunt, la Setmana inclou 270 activitats, 60 de les quals adreçades al públic familiar i 13 al públic jove, a més de 250 signatures i 12 itineraris literaris. El pressupost d'aquesta edició ronda els 500.000 euros.

El president de la Setmana, Joan Sala, va admetre ahir que la cita toca sostre pel que fa a la presència d'editorials presents a la cita i a la representació de la literatura catalana. «El que mana és l'oferta, i l'oferta del llibre en català difícilment podrà ser més gran, podem posar-hi quaranta llibreries més, però els llibres seran els mateixos. Tots els que hi han de ser, hi són», va comentar.

En el capítol dels guardons, Joan Sala va anunciar que el 23è Premi Trajectòria reconeixerà els distribuïdors i agents culturals Margrit Lömker i Oriol Serrano per la seva tasca de més de mig segle al capdavant de la distribuïdora Les Punxes. Els homenatjats rebran una peça elaborada per l'artista gràfic Ignasi Aballí, que es reprodueix també a les bosses i els punts de llibre promocionals. Per la seva part, la Setmana atorgarà el Premi Especial a la històrica revista infantil Cavall Fort.



Rècord de presentacions

Entre les 260 novetats de tardor que les editorials aprofitaran per presentar a la Setmana (el 21% de les quals són de literatura infantil i juvenil) destaquen les noves obres d'autors consagrats com, a més dels inicialment esmentats, Najat el Hachmi ( Sempre han parlat per nosaltres, Edicions 62), Màrius Serra ( Jugar-s'hi la vida, (Àmsterdam Llibres) i Bel Olid ( Follem?, Bridge).

La Setmana també és l'aparador d'altres novetats d'editorials més petites i/o d'autors menys coneguts. Guillem Terribas (Llibreria 22), presenta La Martina va al cau (Estrella Polar), Carla Gracia estrenarà L'abisme (Univers) i el periodista cultural de l'Agència Catalana de Notícies Pere Francesch Rom debutarà amb l'assaig Gainsbourg i Dalí, moi non plus (Edicions Cal·lígraf).

També es presentaran traduccions com Escapada rebel cap a la llibertat (Comanegra), de William McLellan, amb l'escriptor berguedà Jordi Cussà com a traductor juntament amb Anna Camps; Senyals i símbols (Godall), de Vladimir Nabókov, i La noia que va viure dues vegades, de David Lagercrantz, autor de la saga Millenium, iniciada per Stieg Larsson.

Per segon any, es repetirà la Nit de la Setmana, una celebració nocturna que allarga l'horari habitual més enllà de les nou del vespre i fins a la mitja nit. Serà «més dinàmic» que l'any passat, segons Sala, amb diverses activitats literàries i musicals, i traslladada al primer dissabte de la Setmana i no al darrer dia, com fa un any.

El cartell i la gràfica han estat elaborades per Sergi Conches, alumne del grau de Disseny de l'escola Elisava. La Setmana també proposa onze itineraris literaris, entre els quals un a Terrassa basat en la novel·la La filla de la tempesta, de l'olesà Santi Baró.