Quan vam caminar damunt la Lluna

La Lluna i el cinema tenen moltes coses en comú: sovint desperten somnis des de la necessària foscor. Quan es commemora el 50è aniversari de l'arribada de l'home a la Lluna, el dia que el comandant Neil Armstrong i el pilot Buzz Aldrin, astronautes de la missió Apollo 11 de la NASA, van aterrar el mòdul lunar Eagle Fem, recopilem alguns dels moments més cèlebres que aquest astre ha protagonitzat en el setè art.

«EL vIAJE A LA LUNA»

De George Méliès (1902). Una de les primeres imatges de la història del cinema també és una icona amb la Lluna com a protagonista absoluta. Impossible no recordar aquesta lluna d' expressió humanitzada que rep l'impacte a l'ull d'un coet tripulat des de la Terra. Méliès va ser un dels grans pioners de la història del cinema i en breus anys el català Segundo de Chomón oferiria la seva pròpia versió de la història. Però no queda aquí el llegat d'aquesta imatge. Amb els anys el grup de música Smashing Pumpkins la tornaria a l'actualitat amb el videoclip Tonight, i una dècada després el brillant Martin Scorsese aprofitaria la iconografia meliesiana per a Hugo, adaptació de l'extraordinària novel·la gràfica de Brian Selznick sobre un nen que reivindica el talent del geni francès.

«La mujer en la luna»

De Fritz Lang (1929). Dos anys després de la majestuosa Metrópolis , el gran Fritz Lang signava aquesta altra cinta muda també relacionada amb el gènere fantàstic que explica l'intens patiment dels cobdiciosos homes a la recerca d'or, en aquest cas en un territori tan llunyà com les muntanyes de la Lluna. La feminitat del film no només és en el seu títol i en l'argument, sinó en la muller del director, Thea von Harbou, convertida oportunament en guionista i autora adaptada. El film és d'una versemblança colpidora, sobretot per haver estat rodar el 1929. Malgrat que Lang esperava trobar oxigen a l'atmosfera de la Lluna, la llista d'encerts són tan sorprenents que els nazis van prohibir el film perquè revelava massa secrets de la seva tecnologia i dels seus coets.

«El hombre lobo»

De George Waggner (1941). Lon Chaney Jr es va posar en la pell de l'home llop i va marcar el cànon sobre el personatge. Indubtablement som davant del rol més afectat per la Lluna de la història del cinema. I la prova és que per a molts resulta inevitable veure una lluna plena i no començar a udolar de manera desfermada. A Espanya la Lluna va alterar la vida de Paul Naschy en moltíssimes ocasions, on va convertir el seu alter ego cinèfil Waldemar Daninski en una referència. A l'àmbit internacional, hem vist de tot. Jack Nicholson i Benicio del Toro han donat vida a l'home llop, mentre que la nissaga Underworld van portar-los al costat mainstream . Sigui com sigui, ningú podrà oblidar les transformacions extremes dels licantrops d' En compañía de lobos, de Neil Jordan, i, sobretot, Un hombre lobo americano en París, de John Landis.

«De la tierra a la luna»

De Byron Haskin (1958). Juli Verne i el seu clàssic homònim van encendre la imaginació de milions de lectors que pensaven en la fita cada cop més possible de trepitjar la superfície més propera fora de la Terra. La ciència-ficció cinematogràfica, i sobretot la sèrie B, es van encarregar de nodrir aquest afany. Joseph Cotten va liderar l'adaptació a la pantalla gran del clàssic de Verne, tot i que les rèpliques a aquesta història s'han succeït de mil maneres. Entre Con destino a la Luna i la recent Apollo XI hi ha tota mena de visites a la Lluna, també resoltes amb molt diferent fortuna. Una de les més destacades va recaure en Clint Eastwood i els seus Cowboys del espacio, on anava en direcció al satèl·lit amb un grup de destacats veterans.

«2001»

De Stanley Kubrick (1968). El film més poderós del gènere de la ciència-ficció visita la Lluna en un dels seus escenaris més emblemàtics. Desvelant progressivament el misteri, Kubrick ens endinsa en la investigació d'uns humans que han trobat a la Lluna un objecte estrany, d'origen indubtablement extraterrestre, i que acabarà sent l'ara popular monòlit que ha fet mítica la cinta. Enmig d'una lluna deserta, una exploració minera descobreix un autèntic despertador que indica a les intel·ligències superiors que els humans ja han aconseguit sortir del seu planeta i marquen una nova etapa en la seva evolució. És curiós perquè molts han vist la mà de Kubrick en la retransmissió televisiva de la presumptament falsa arribada de l'home a la Lluna. Un bon grapat de teories (llunàtiques o no) al voltant d'un realitzador que, per cert, també va vestir amb un jersei de l' Apollo XI el nen protagonista d' El resplandor.

«E.T. El extraterrestre»

De Steven Spielberg (1982). És un dels films més populars de tots els temps i també el més emblemàtic del seu conegut director. I precisament la imatge que és més recordada i que aprofitava el cartell del film té la Lluna majestuosament en el seu centre. Per als qui no la recordin Elliott començava a volar amb la seva bicicleta i E.T. l'acompanyava tapat al davant fent possible l'enlairament amb els seus poders. De cop i volta en el moment més intens, amb la música de John Williams interpretant Adventures on Earth a tot drap, la bicicleta creuava el cel fins a situar-se al mig de la Lluna en perfecta conjunció. La imatge és tan icònica que va esdevenir el logotip de la productora de Spielberg, Amblin, qui, per cert, també va aprofitar la Lluna per a la imatge de la igualment seva Dreamworks, des d'on veiem un nen pescant.

«encís de lluna»

De Norman Jewison (1987). Cher guanyaria el seu Oscar amb aquesta comèdia que tenia la Lluna al bell mig del seu argument. També va guanyar l'Oscar el dramaturg John Patrick Shanley amb el guió d' aquesta història romàntica sobre els efectes de l'astre en els pobres humans que la contemplem. L'encís d'aquesta pedra gegantina entre els enamorats també ha estat utilitzat per altres comèdies. Algunes tan antigues i meravelloses com Un ladrón en la alcoba , un altre prodigi de la suggerència signat per Ernst Lubitsch on el protagonista era un exigent lladre capaç de demanar al seu còmplice criat que si volia preparar una nit perfecta per a la seva amant havia d'aconseguir la lluna plena a cada copa. Ja no en queden de romàntics com aquests... Tot i que també hi havia els de la sèrie Luz de luna ...

«apollo xiii»

De Ron Howard (1995). El cineasta més adaptable de la història de Hollywood va assumir el repte d'explicar-nos el costat insospitadament heroic de la conquesta lunar. Després de l'Apollo XI que va portar l' home a la Lluna, una altra expedició va conquerir el cor de la humanitat. I sense cap necessitat d' assolir els seus objectius. «Houston, tenim un problema» és gairebé una frase feta que ha quedat instal·lada en la memòria col·lectiva després que la utilitzés el personatge de Tom Hanks en el seu viatge impossible en direcció a la Lluna. La Lluna era inassolible, però el film va despertar l'interès per la història de la cursa espacial i una sèrie a la HBO.

«mOON»

De Duncan Jones (2009). «Ground Control to Major Tom / Can you hear me, Major Tom?/ Far above the Moon / Planet Earth is blue / And there's nothing I can do». L'autor d'aquesta lletra llegendària és el cantant extrater-restre per excel·lència, David Bowie, qui va assolir un dels seus grans triomfs amb la cançó Space oddity. Doncs bé, el fill de Bowie, Duncan Jones, va sorprendre el món sencer dirigint una altra de les grans epopeies emocionals sobre la Lluna. Aquest va ser l' hostil paratge des del qual un home aspirava a tornar a casa seva a la Ter-ra. Però en la seva fugida de l'hostilitat lunar descobrirà que ell no està exactament sol, o sí, depèn de com es miri. Si no l' heu vist us espera un gran final, al nivell de les millors sorpreses que ens ha deparat el setè art.

«FIRST MAN»

De Damien Chazelle (2018). La darrera gran aparició de la lluna és força recent. La temporada passada va ser la protagonista absoluta del film que explicava la primera visita humana, la que va permetre que Neil Armstrong fes «un petit pas per a l'home, però un gran pas per a la humanitat». El director de La la land, Damien Chazelle, va signar el seu primer film d'encàrrec amb un treball d'una sorprenent intensitat que es posava en la pell del «primer home», interpretat per Ryan Gosling, també estrella de l'èxit anterior del realitzador. El film posseeix una poderosa metàfora al voltant de la filla morta d'Armstrong i la mateixa Lluna, tan inert i inexpressiva com el cos de la nena desapareguda. Una idea coronada per una sèrie d'imatges precioses de Gosling-Armstrong sol a la roca, en un retrat tan desolador com emotiu.