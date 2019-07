El festival de microteatre es trasllada al Conservatori per ensenyar nous espais

Després de dues edicions al Kursaal, el cicle de microteatre Cop d'ull, celebrat després de la Festa Major de Manresa, canvia d'escenari. El triat és un altre equipament escènic, el teatre Conservatori, que acollirà un certamen que busca fugir dels clixés convencionals i crear obres molt més dinàmiques, jugant sobretot amb espais no habituals, i amb unes representacions de petit format i curta durada. Cop d'ull es podrà veure els dies 5, 6 i 7 de setembre entre les sis de la tarda i les deu de la nit. Seran quatre muntatges creats per al cicle que es posaran en escena en format circuit: cada mitja hora una representació.

Com en anys anteriors, el repertori canvia. Noves obres i nous actors, com ahir explicaven en la presentació Albert Ruiz, Alba Aloy i Sílvia Sanfeliu, els coordinadors del festival. Segons Ruiz, «l'objectiu és que els actors de la comarca trobin un espai on expressar-se, així com aquells que fa anys que ja no viuen a Manresa». Enguany, només l'actor Xavier Mestres i els tres coordinadors repetiran presència escènica entre la quasi vintena d'actors i actrius de la Catalunya Central que hi participen. Hi haurà 14 cares noves en les 4 obres, titulades Lamarr, 5 min, Amb peus de plom i Melodia de l'oblit. La premissa que lliga el conjunt de les obres és la pregunta «De quin peu calces?». De les quatre peces, n'hi haurà dues de teatre de text, un musical i una de teatre gestual.

Una de les novetats respecte les dues edicions anteriors és la posada en marxa d'un format de «circuit tancat», segons va explicar Aloy, on els espectadors passaran per totes les obres, tot i que també hi haurà la opció que el públic triï quina vol veure. En total hi haurà 15 circuits, 5 cada dia. Cada mitja hora hi haurà un canvi d'obra, i el públic podrà fer un recorregut no només especial pels diferents racons del teatre, sinó també teatral, seguint les obres (30 minuts cada una). El preu és de 20 euros si es vol veure tot el circuit i de 8 euros si només es tria un muntatge. El microteatre busca connectar d'una forma molt més directa amb el públic, per això cada sessió està pensada per a 15 persones.

La gran motivació de Cop d'ull és adequar les obres a diferents espais a què l'espectador no està habituat, que queden «amagats», tal com explicava Sanfeliu, i que no es descobriran fins a les representacions. És per això que en aquesta edició el microteatre es trasllada al teatre Conservatori: «el Kursaal ha esgotat els espais inusuals en les dues edicions anteriors». A més, l'equipament de la plaça Sant Domènec, «és un espai amb molta història, realment interessant», remarcava Ruiz. I, com subratllava Joan Morros, coordinador de l'Associació Cultural el Galliner, actualment « ens trobem en una fase de reivindicació del Conservatori».

Per a properes edicions, la intenció és buscar altres edificis emblemàtics de la ciutat per portar el microteatre. La idea d'actuar al carrer, en el trajecte del Kursaal al Conservatori, va estar sobre la taula, però finalment no es va dur a terme per «la dificultat de fer teatre» a l'aire lliure, explicava Ruiz.