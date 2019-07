La desena Estepa Mediterrània recull els fruits sembrats per la Casa de la Música de Manresa

L'actuació dels cap de cartell de l'Estepa Mediterrània d'aquest octubre, la banda de rap Lágrimas de Sangre (LDS), ja es va lligar amb el seu mànager durant la Fira Mediterrània de l'any passat. És l'exemple, explicava ahir Dani Castellano, director de Casa de la música de Manresa, del resultat obtingut durant anys de «picar pedra». L'off de la fira manresana complirà una dècada amb un escenari consolidat aconseguit després «de fer molta pedagogia i d'explicar la projecció de país i internacional que té el certamen manresà». Quan els grups «ho comproven», remarcava Castellano, confegir una programació «és fàcil: més que buscar, reps». I del que es tracta, afegia, és «d'ensenyar i exportar el bo i millor que tenim a casa, a més de posar a l'aparador les bandes emergents».

Castellano i Jordi Fosas, director artístic de la Mediterrània, presentaven ahir una programació que suma «un 70 % de grups vinculats d'una manera o una altra a les Cases de la Música». És el cas de LDS («el primer cop que van actuar a la Stroika hi havia 150 persones; el segon ja van fer un ple»); d'Ebri Knight («el primer disc el va treure el segell de Cases de la Música») o dels bagencs El Quinto Carajillo o la cantautora calderina Cèlia Vila, que també actuaran en aquesta edició. L'Estepa Mediterrània tindrà catorze concerts repartits en tres escenaris (Voilà!, Stroika i Plaça Europa), del 10 al 12 d'octubre.

Si el cartell de l'Estepa sol mirar cap a casa, amb bandes dels països catalans i també de la Catalunya Central, en especial en les darreres edicions, la quota internacional la cobrirà aquest any el francès Manudigital, riddim maker, baixista i productor especialitzat en reggae, que presentarà el seu últim treball, Bass Atack (2019). I entre les propostes més especials d'aquesta desena edició, subratllava Fosas, hi haurà La Fúmiga, una banda valenciana de 15 músics i la «primera que trasllada la txaranga del carrer a l'escenari i que preestrenarà disc». El director artístic de la Mediterrània, que afrontarà la seva primera fira, subratllava la «llarga col·laboració» del certamen amb la Casa de la Música i els «vincles» establerts amb entitats de la ciutat que ja treballen al llarg de l'any per oferir programació musical a Manresa.

L'Estepa començarà al Voilà! el 10 d'octubre amb El Niño de la Hipoteca i continuarà divendres 11 amb els també manresans La Prima Vera i la cantautora barceloninina Mabel Flores. La sala Stroika acollirà les propostes de gran format a partir de divendres. La nit del dia 11 pujaran a l'escenari La Sra. Tomasa, LDS i Manudigital. Dissabte a la nit serà el torn de La Fúmiga i Ebri Knight.



La plaça Europa: l'aparador

La plaça Europa serà per quart any consecutiu l'escenari de les Cases de la Música, l'aparador de les propostes emergents i que forma part del programa d'ajudes a la creació de l'entitat. Els artistes que hi actuaran, a partir de les 5 de la tarda de dissabte, han estat seleccionats per un jurat professional de cada Casa de la Música. Seran Kumbara, Oscar Torres, Cèlia Vila, Hamsa Hamsa i El Quinto Carajillo. Tancarà la jornada un grup referent del rap de la terra i guanyadors del Sona 9 l'any passat, Senyor Oca. Però, com subratllava Castellano, l'experiència no es redueix al concert: «fem un acompanyament a tots aquests grups perquè coneguin com funciona una fira i si els podem ajudar a fer negoci, millor».