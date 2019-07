Lourdes Fisa llança un crit d'alarma

L'entusiasme encomanadís de l'artista manresana Lourdes Fisa s'acompanya a partir d'avui d'un senyal d'alarma: la nova exposició SOS Natura! alerta de la necessitat de revisar el nostre comportament en relació amb l'enorme quantitat de plàstic que, un cop fet servir, va a parar al mar. «I, per tant, als peixos que després ens mengem», explica la pintora i gravadora, que avui al migdia inaugura la mostra esmentada, al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

Paral·lelament a una exposició de caire didàctic sobre el plàstic, que té lloc en una altra de les dependències del museu, Fisa aporta una mirada artística a la greu problemàtica de la contaminació de mars i oceans. Un treball que té una continuïtat orgànica amb el seu anterior projecte expositiu, Aqva sobre Água, que es va veure mesos enrere a Portugal, tant a Lisboa com a Bragança.

SOS Natura! s'estructura a partir de les sèries Dona/Arbre. Metamorfosi, Crit i Natura, i de la instal·lació Dualitat, que conviden el visitant a reflexionar sobre allò que embrutem i el retorn negatiu que implica per al nostre propi cos. Gravadora de formació, Fisa exhibeix una vintena de peces de gran format –112 x 76 cm– fetes amb la voluntat d'hibridar tècniques com la xilografia, la calcografia, els gofrats, el chine collé i l'estampació.



El cos s'expressa

Tal com explica el musicòleg Oriol Pérez en el text introductori del tríptic de l'exposició, «possiblement no en siguem del tot conscients, però som part integrant de la rica biodiversitat de la Terra». Citant el treball de filòsofs com Henry Skolimowski, Arne Naess, Raimon Panikkar i Felix Guattari, Pérez escriu que ens cal «avançar cap a una tipologia d'humanisme en què homes i dones ja no som el centre, sinó part de la biosfera». En aquesta línia, «l'exposició de Lourdes Fisa ve a erigir-se com un petit nucli de consciència respecte d'un seriós problema mediambiental: l'impacte del plàstic sobre la natura».

La representació de cossos de figures humanes interpel·la l'espectador de les seves peces sobre la necessitat de ser conscients que l'embrutiment de l'aigua del mar té un retorn nefast sobre la nostra pròpia biologia, perquè és d'allí d'on prové part de la nostra alimentació. «Què ens passa als éssers humans?», es pregunta Fisa, que ha assumit la dimensió real del problema després d'indagar en el tema a través de les notícies dels mitjans de comunicació.

«Els humans deixem que ens penetrin les idees, l'aire... però també ens introduïm elements negatius com les peces minúscules dels plàstics que acaben dins dels peixos», apunta Fisa: «Vivim envoltats de modernitat, però ens estem carregant el nostre hàbitat». En aquest sentit, doncs, « SOS Natura! és un crit d'alarma i, també, un missatge directe».



Natura femenina

La sèrie Crit és d'una contundència gràfica impecable. Davant d'uns esbossos de les peces que ja hi ha penjades al museu, Fisa explicava dimecres a aquest diari que «els crits surten de dins, poden ser d'alarma o bé d'angoixa, també col·lectius. L'art ens permet reflexionar, és un llenguatge que ens dona l'oportunitat d'expressar-nos; l'art és llibertat».

SOS Natura! esdevé, doncs, un acte reivindicatiu: «Em preocupa l'abundància que ens està empobrint», reflexiona Fisa: «Avui en dia t'adones de la quantitat de coses d'un sol ús que fem servir i que no es destrueixen». Tot i que el rerefons que sustenta el projecte és una evidència que, a hores d'ara, ja resulta dramàtica, Fisa és una persona i una artista vitalista per naturalesa. «L'exposició del Museu de la Vida Rural m'ha permès aturar-me i reafirmar-me», assegura: «L'art aporta optimisme i esperança».

Un altre element rellevant de la mostra és la reivindicació de la condició de la dona: «La natura és femenina, i les figures que represento són femenines. Al capdavall, t'acabes inspirant en tu mateix quan estàs creant». L'exposició és un «homenatge» a la natura, però també «a les dones».

La inauguració té lloc avui a les 12 h amb la presència de l'alcalde Josep Maria Vidal i de la directora del Museu de la Vida Rural, Gemma Carbó. Es podrà veure fins a final de setembre.