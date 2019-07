Dídac Flores porta un cant a l'amor i al desamor en el retorn al seu poble natal

Dídac Flores va superar amb nota, ahir a la tarda, el seu debut sobre l'escenari de l'auditori Valentí Fuster de Cardona amb un espectacle musical produït per ell mateix.

Ho va fer amb el musical Desde mi ventana, que amb el mateix Flores al piano i a la veu i cinc artistes més sobre l'escenari, aquests només amb la veu, mostra un autèntic cant a l'amor i al desamor al ritme de cançons dels aclamats compositors de moda Pasek&Paul (autors de la majoria de lletres de La La Land).

El primer a posar els peus sobre l'escenari va ser el mateix Dídac Flores, que ja va rebre els aplaudiments del públic. I tot seguit, i durant aproximadament una hora i mitja, els sextet va alternar solos, cançons en grup i també va posar la seva veu sobre les notes del piano -en alguns moments amb un volum massa alt, que no deixava sentir les lletres que cantaven els intèrprets.

El públic que omplia el pati de butaques de l'auditori de Cardona va gaudir de valent amb unes cançons que són un autèntic cant a la vida: l'enamorament, la decepció d'un gran amor i el pas a l'odi eren algunes de les temàtiques que encadenaven les diferents cançons que ahir el sextet liderat per Flores va posar sobre l'escenari.

La decoració, adaptada a les dimensions de l'Auditori Valentí Fuster, era austera: un piano per a Flores i cinc tamborets de bar sobre els quals els diferents intèrprets posaven veu a les diferents cançons.

Després de saludar per primer cop i sense que el públic els ho demanés, per iniciativa pròpia el grup ja va interpretar una nova cançó. I tot seguit, després de saludar de nou -quan fins i tot algú ja havia abandonat la sala- el sextet encara va tenir forces (i veu) per sorprendre i per entonar una última cançó que va emocionar de valent el públic, que finalment es va posar dempeus per aclamar els artistes abans que aquests marxessin definitivament de sota la llum dels focus.

Però qui va fer el comiat definitiu va ser el mateix Flores, que un cop acabat l'espectacle va voler mostrar el seu agraïment. Micròfon en mà, el jove cardoní va donar, primer, les gràcies a l'Ajuntament per «aquesta oportunitat», i tot seguit ho fa ver per uns espectadors que, com ell mateix va dir, «la tarda d'un diumenge 28 de juliol podríeu haver estat a la platja o de vacances a Mallorca i heu vingut aquí. Un petó a tots». Aquest comiat sí que va ser definitiu, almenys ahir a la tarda, i Dídac Flores va desaparèixer de l'escenari sense que aquest cop hi hagués la sorpresa d'una darrera cançó per a l'entregat públic cardoní.