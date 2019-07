L'Escola d'Arts Escèniques de Manresa obre el setembre amb la previsió d'omplir places

Vuit dels professionals de l'Escola d'Arts Escèniques amb el director, Albert Ruiz, el quart per l'esquerra

Els papers ja estan en regla; les instal·lacions a punt; el professorat preparat. I, si es compleixen les previsions, els alumnes també. El cicle formatiu de grau superior en Tècniques d'Actuació Teatral, que es farà per primer cop a Manresa a partir del setembre, omplirà les vint places disponibles. Com explicava ahir Albert Ruiz, director de l'Escola d'Arts Escèniques de Manresa (EAEM), que impartirà el grau, a la convocatòria de juny s'hi van apuntar 15 aspirants, una de les xifres més elevades dels vuit centres que ofereixen aquests estudis a Catalunya. I falta la convocatòria de setembre, que és «la forta». El curs començarà el 23 de setembre i es farà a les instal·lacions del teatre Kursaal.

De moment, la majoria d'alumnes que han sol·licitat plaça -les proves d'accés es faran el dia 16 de setembre- són, diu Ruiz, de la Catalunya Central: «del Bages, Berguedà, Anoia, Solsonès i algun del Vallès». No és estrany, explica, perquè l'escola estava en tràmit d'oficialitzar-se pel departament d'Ensenyament i la promoció feta «ha estat a un nivell molt local». Però, a més, remarca Ruiz, la procedència d'aquest alumnat té una altra lectura: «La necessitat d'omplir un buit formatiu a la ciutat i a les comarques centrals». De fet, un cop acabat el batxillerat d'Arts Plàstiques i Escèniques que s'imparteix al Peguera -i que en els darrers cursos ha tingut més demanda que oferta-, la formació reglada d'aquesta línia d'estudis s'acabava a Manresa. Ara, per primera vegada, ja no.

L'èxit de «convocatòria» ha sorprès els seus impulsors: «És un primer any, l'escola ni ha engegat i la sensació és que omplirem totes les places. Els futurs alumnes ens han fet confiança», subratlla Ruiz. Per al director de l'EAEM, el crèdit dipositat en l'escola i en el cicle es deu, d'una banda, «a l'equip docent» (que acabaran formant 18 professionals, especialistes en cada matèria) i, de l'altra, «al fet que és l'única escola que té la seu en un teatre professional que, a més, és referent al país». L'EAEM és privada -l'Ajuntament de Manresa va declinar liderar la proposta per manca de recursos-, i se suma als centres que imparteixen el mateix grau al país. Cinc a Barcelona i els altres a Granollers, Girona i Lleida, aquest darrer l'únic de titularitat municipal.

El cicle té una durada de dos cursos acadèmics amb prop de 2.000 hores lectives. A Manresa, el preu del curs serà d'uns 3.500 euros, «la meitat del que costa en alguns centres de Barcelona», assegura Ruiz: «Vam dir que tendiríem a uns preus situats a la banda baixa i així ho farem». En els altres centres el cost del grau oscil·la entre 6.000 i 12.000 euros.

La idea de portar a Manresa aquests estudis va sorgir ara fa dos anys dels manresans Albert Ruiz, Guillem Cirera i Teti Canal, acompanyats d'un equip de professionals de les arts escèniques de la comarca.