Rafael Vallbona publicarà «Un any a la Cerdanya»

L'escriptor barceloní Rafael Vallbona (1960) publicarà el proper 18 de setembre Un any a la Cerdanya, un llibre en el qual l'autor torna a la comarca a la que ja va dedicar La casa de la frontera (Edicions 62, 2017). Amb aquesta novel·la que va guanyar el Premi BBVA Sant Joan de literatura. El llibre sortirà amb el segell Edicions 62 i serà un dels atractius de la represa de la temporada editorial.

Un any a la Cerdanya s'erigeix com una crònica sentimental que fa palès com el ritme de la vida en un indret d'alta muntanya com la comarca de la qual n'és capital Puigcerdà es regeix per la natura i les estacions de l'any. A través de capítols breus, Vallbona transita per diferents moments de la seva relació amb la Cerdanya, des dels estius d'infantesa a la vivència de festes com la fira dels cavalls, la festa de l'estany, l'aplec de la Xicoia. Així mateix, l'autor es fa ressò d'esdeveniments que han quedat marcats en la memòria de la vall: l'arribada del tren, la visita del poeta Gustavo Adolfo Becquer i les vides de personatges com el llibreter Josep Viladesau i el radiofonista Josep Maria Teigner.

Vallbona és autor de més de mig centenar de llibres de diferents gèneres i ha obtingut premis com la primera edició de l'Amat-Piniella que concedeix Òmnium a Manresa. El 2001, Vallbona va guanyar amb La comuna de Puigcerdà, un títol que ja denotava els vincles de l'escriptor amb la comarca de la Cerdanya.