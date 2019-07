Tres alumnes formats a Ballet Clàssic Manresa continuaran estudis en centres especialitzats

La manresana Jana Serrat, la santpedorenca Oona Delaye i Noè Hands, de Castellgalí, tres alumnes que es van iniciar de ben petits en la dansa clàssica a Ballet Clàssic Manresa (BCM), l'escola de ballet clàssic de Manresa Teatre Musical (MTM), han superat les proves d'accés a tres centres especialitzats per continuar la seva formació com a ballarins, amb l'objectiu d'esdevenir professionals. Són els primers alumnes de ballet clàssic de l'escola, explica Pablo Testa Grosbaum, director del centre, que fan aquest salt: «Estem molt orgullosos perquè tots tres tenen un nivell tècnic molt alt i reuneixen totes les condicions per arribar a la professionalització. És un premi a una filosofia i manera de treballar». Serrat, Delaye i Hands han hagut de superar proves exigents, amb poques places i molta demanda.

Jana Serrat estudiarà el curs vinent tercer d'ESO, combinat amb el tercer grau professional de dansa clàssica a l'IEA Oriol Martorell de Barcelona. Va aconseguir la millor nota a les proves d'accés, la qual cosa li ha permès optar a una de les dues places disponibles. El pla d'estudis preveu més de 40 hores lectives setmanals, de les quals el 44 % es dediquen a la dansa.

Oona Delaye va obtenir la nota més alta a les proves per accedir a l'itinerari de ballet clàssic del conservatori professional de dansa de l'Institut del Teatre. Té 13 anys i el curs vinent estudiarà segon de ballet clàssic en aquest centre. Altres vint candidats van presentar-se als exàmens d'ingrés per a un total de 3 places.

Finalment, Noè Hands farà estudis superiors de dansa a l'Institute of Arts Barcelona, amb una beca de la Liverpool John Moores University. Per fer-ho va haver de superar una prova de nivell de dansa-jazz, dansa contemporània i comercial dance.

Abans d'iniciar la seva nova trajectòria formativa, tots tres alumnes van participar en el curs intensiu de dansa que va organitzar Ballet Clàssic Manresa, durant la primera quinzena de juliol. Un monogràfic de 50 hores de formació que incloïa classes de ballet clàssic, neoclàssic, dansa contemporània i dansa-jazz. Van participar-hi 20 ballarins de nivell mig-avançat, que feien un total de cinc hores diàries amb un equip de professors format per Raquel Pérez Pladellorens, Pablo Testa Grosbaum, Ariadna Guitart i Nàdia Pesarrodona.

BCM, l'escola de ballet clàssic de MTM va engegar ara fa sis anys i té més de dos-cents alumnes. També ofereix formació en especialitats com el ballet neoclàssic, la dansa jazz o el claqué.