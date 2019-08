La mostra antològica de Joan Ferrer s'inaugurarà el setembre i obrirà el convent de Sant Francesc

Serà el 28 de setembre. L'exposició antològica del pintor i activista cultural berguedà Joan Ferrer (1937) que ha d'estrenar la rehabilitació de la planta baixa del convent de Sant Francesc de Berga, actualment en obres, per convertir-la en un nou espai cultural de la ciutat, s'inaugurarà el mes vinent. La mostra, Joan Ferrer. El tacte de la llum, organitzada pels Amics de Joan Ferrer i el Grup de Pintors Verdaguer 7, estarà comissariada pel crític d'art Bernat Puigdollers i gaudirà de l'organització d'un conjunt d'actes culturals al voltant de la mostra. L'eix del projecte girarà entorn de la dualitat entre l'artista i l'home corrent: el pintor, reservat i clos en el taller, i la persona, oberta i extravertida, que participa activament en la vida social i cultural de la comarca.

La rehabilitació de la planta baixa del convent de Sant Francesc de Berga –cedit per la Província Franciscana de la Immaculada Concepció- per transformar-lo en un equipament municipal ha suposat una inversió de més de 700.000 euros. La Caixa destina més de 280.000 euros a l'habilitació del nou espai cultural i a l'exhibició de la primera exposició que acollirà el convent: la mostra antològica de Joan Ferrer. L'aportació de l'Ajuntament de Berga ha estat d'uns 436.000 euros, que inclou la redacció de la documentació tècnica necessària, l'actuació per a l'eliminació i tractament preventiu de tèrmits, la reforma interior de la planta baixa del convent, la construcció dels lavabos i la millora de l'accessibilitat a les instal·lacions.

L'espai acollirà més de 110 metres lineals d'exposició i es recorreran els 6 grans àmbits temàtics de la trajectòria artística del pintor berguedà: l'estudi, els inicis, el bodegó, el paisatge, el jo i el cos. L'itinerari també tindrà un àmbit dedicada a l'obra sobre paper, «un corrent paral·lel que li ha permès experimentar i obrir nous camins», en paraules de Puigdollers.

La figura de Joan Ferrer ha pres al llarg dels darrers anys una gran rellevància en el panorama artístic català. No només per conrear una obra sòlida, fonamentada en més de cinquanta anys de trajectòria, sinó també per la ingent tasca docent que ha donat vida cultural i artística a tot el territori. És per aquest motiu que, en homenatge a tants anys de vida artística, s'ha volgut organitzar una gran mostra retrospectiva que analitzi el conjunt de la seva obra i aprofundeixi en el context i els referents que l'han fet possible.

Joan Ferrer. El tacte de la llum presentarà per primera vegada al públic una visió completa de l'obra de l'artista, des dels inicis fins a l'actualitat, i permetrà fer una lectura en profunditat de la dimensió plàstica de l'autor berguedà. Joan Ferrer ha desenvolupat al llarg dels anys una obra rigorosa i reflexiva on el procés creatiu hi ha jugat un paper fonamental.