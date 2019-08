El Cerdanya Film Festival projectarà180 obres en un desè aniversari de rècord

«Cada any que passa ens compliquem més la vida», afirma Jordi Forcada, director del Cerdanya Film Festival, que se celebra del 3 al 12 d'agost a Puigcerdà, en referència a l'augment progressiu de propostes per a l'espectador i els professionals del setè art. El certamen arriba a la desena edició amb rècord de sol·licituds per participar-hi -més de 3.000- i tocant cada cop més tecles: entre les novetats d'enguany hi ha la possibilitat de veure 21 curtmetratges gràcies a la tecnologia de la realitat augmentada. Una vintena de voluntaris faran possible la celebració del certamen.

El Cerdanya Film Festival es posarà en marxa demà, dissabte, amb un pressupost de 43.000 euros, «dels quals 20.000 s'assoleixen gràcies als intercanvis i 8.000 ja els gastem en el lloguer dels altaveus i l'equip de projecció», explica Forcada. La sessió inaugural tindrà lloc a partir de les 16.30 h i inclourà la projecció de quatre dels millors curtmetratges guanyadors en la història del festival, així com l'actuació de la formació musical The Piano Seekers, que interpretaran bandes sonores de pel·lícules emblemàtiques de la història del cinema.

El gruix de les 57 sessions de projecció tindrà lloc al Museu Cerdà, si bé també hi ha unes matinals programades al Parc dels Búnquers de Martinet i la Torre Bernat de So de Llívia. Les entrades són gratuïtes, però també numerades: per aquest motiu, cal reservar-les al web del festival, la pàgina ticketea.com i a les taquilles del Museu Cerdà.



Programació de qualitat

«El festival és més reconegut cada any que passa», afirma Forcada. La crisi ha fet baixar portes a diverses iniciatives arreu del país en la darrera dècada però el projecte ceretà va néixer enmig de les turbulències econòmiques i ho va fer per quedar-se. Actualment forma part de les associacions Catalunya Film Festivals i Costa Brava-Girona Festivals.

«En el terreny del curtmetratge i del documental, ens venen les millors produccions que es fan a l'estat, cintes que també es poden veure en festivals com els Docs Barcelona», anota Forcada sobre el perfil de cintes que projecten: «com a exemple d'un curt que vem seleccionar al festival, podem citar Madre, de Rodrigo Sorogoyen, que va obtenir el Goya al millor curt de ficció el 2017 i va ser nominat per als Oscar de l'any següent. Posteriorment, se n'ha fet una pel·lícula».

De la programació d'enguany, en el camp del curtmetratge, Forcada destaca títols com Suc de síndria, d'Irene Moray, que el mes de febrer va participar en la secció oficial de la Berlinale i va merèixer una nominació per competir en els Premis del Cinema Europeu, que es faran el proper desembre. Així mateix, cal estar atents a Nacho no conduce, que va tenir un premi al festival de cinema espanyol de Màlaga, La tierra llamando a Ana i La mala fe.

Pel que fa als llargmetratges, en la secció oficial del festival ceretà hi tenim cintes com Hous3, una peça de ciència-ficció dirigida per Manolo Munguía, que va ser a la secció oficial del festival d'Edinburg, i Ojos negros, de Marta Lallana i Ivet Castelo, que va guanyar la categoria Zonacine al festival de Màlaga. Cal destacar també la producció americana Try, el western bolivià Santa Clara, Matar a Dios i El cerro de los dioses.

Pel que fa als documentals, l'organització destaca quatre títols especialment: Els deixebles de Marcel Duchamp, Andrea Motis, la trompeta silenciosa, L'últim aviador -que parla d'un combatent republicà d'Organyà- i Gaudí, l'arquitecte de Déu.



Concursar a través del mòbil

En uns plafons situats al vestíbul del Museu Cerdà, hi haurà uns plafons amb uns símbols a través dels quals els espectadors podran veure, en el seu telèfon, 21 curtmetratges d'un màxim de cinc minuts cadascun, seleccionats per l'organització per poder-se visionar amb la tecnologia de la realitat augmentada. «Creiem que això pot crear escola perquè ningú ho ha fet abans», apunta Forcada.

Fora de la competició, el director del festival es manifesta satisfet per l'èxit del Laboratori de Creació Audiovisual, que aplegarà mig centenar de professionals. «S'hostatjaran en una casa de colònies i la idea és que rodin, durant dos dies, entre 8 i 10 curtmetratges de 6 minuts, en català i voluntat feminista i inclusiva», explica Forcada. El 80 % dels participants són dones, afegeix el director, contrastant aquesta dada amb una altra: «més del 70 % dels curtmetratges estan rodats per homes».

El festival està íntimament vinculat a la Cerdanya Film Comission, que gestiona rodatges a la comarca. Durant els propers dies, a petició de professionals interessats a conèixer la Cerdanya, es faran unes rutes amb productors per mostrar possibles localitzacions de pel·lícules, curts i anuncis publicitaris, entre d'altres creacions cinematogràfiques. «Ja portem sis o set anys fent-ho, i de cada edició en surten tres o quatre produccions que venen a rodar a la comarca», explica Forcada.