Samuel Aranda convida a la reflexió amb una exposició inèdita amb els veïns d'Avià com a protagonistes

Passejar pels carrers d'Avià serà, a partir d'aquest dissabte, una experiència única gràcies a una exposició efímera i inèdita d'un dels millors fotoperiodistes del món, Samuel Aranda. L'artista ha barrejat fotografies seves dels seus viatges al Congo, Iemen o Palestina amb fotografies que ha fet a veïns d'Avià, on ha estat treballant durant l'últim mes. L'objectiu, segons ha explicat ell mateix, és convidar a la reflexió i demostrar "que l'única diferència entre un veí d'Avià i un altre del Congo és el lloc on ha nascut". La proposta forma part del projecte Bat Fotoperiodisme, impulsat des del Konvent de Cal Rosal, un dels centres culturals més singulars d'Europa. Es tracta d'una iniciativa que busca sacsejar el tractament que els periodistes fan de les imatges i les notícies.

En Carles Guitart és veí i cambrer d'Avià. Un dia, el reconegut fotoperiodista Samuel Aranda (Santa Coloma de Gramenet, 1940), un dels millors del món, li va demanar de fotografiar-lo i ara la seva imatge està penjada a la façana del costat del seu bar. Juntament amb una cinquantena més de veïns d'Avià, el Carles és protagonista d'una exposició que Aranda ha fet pels carrers del centre històric i, amb la qual, busca reflexionar sobre la immigració.

Ho fa combinant imatges contrastades i que impacten com, per exemple, uns nens d'Avià al costat d'un home armat i d'un pare refugiat amb el seu fill. "M'agrada llançar preguntes més que respostes, que la gent vagi caminant i es qüestioni coses", ha explicat. Aranda vol "trencar amb els estereotips" i fer veure que "l'única diferència que tenim amb gent que viu al Congo o al Iemen és el lloc on hem nascut".