Samuel Aranda exhibeix els veïns d'Avià en fotos gegants

Dos infants del poble, retratats per la càmera de Samuel Aranda arxiu particular

Els veïns d'Avià eren reticents a participar en el projecte perquè no veien clar que vingués algú de fora a retratar-los i exhibir-los en imatges de grans dimensions en diverses façanes de la localitat. Però al fotoreporter Samuel Aranda (Santa Coloma de Gramenet, 1979) l'avala la seva feina, coronada el 2011 per la concessió del premi World Press Photo, per una instantània presa a la guerra del Iemen, i va vèncer el recel de la gent. Avui, a partir de les 18 h, Aranda guiarà una ruta pel poble, oberta a tothom, en què explicarà com va entomar el repte de fotografiar els avianesos davant la proposta de fer «un treball documental de gran format al carrer», tal com explica Xavier Gual, promotor de la iniciativa que organitza Konvent.

El resultat de la idea són una seixantena de fotografies gegants, entre les quals hi ha les que Aranda ha fet al municipi, que reflecteixen les activitats quotidianes d'una colla d'avianesos, i d'altres que formen part de diversos treballs que el fotòrgraf ha fet arreu del món. «No volíem muntar la típica exposició d'imatges de gent que ho passa malament en zones en conflicte o de persones que passen gana en un país africà», apunta Gual: «Per això, no li vem donar cap indicació al Samuel, volíem que fes el que volgués, només que tingués una clau local».

A partir d'avui, doncs, els retrats de gran format de veïns del poble compartiran espai públic amb figures com un pigmeu de tres metres d'alçada. Impreses amb un paper fotogràfic especial, «les fotos restaran enganxades a la paret tant temps com el clima ho permeti. Confiem que arribin en bones condicions a principi del mes de setembre».

El projecte, que té el suport de l'Ajuntament d'Avià i del Consell Comarcal del Berguedà, forma part del cicle BÀT Fotoperiodisme Documental que, entre d'altres activitats, el 17 d'agost oferirà el Festival Berganale de curtmetratges d'amor i de sexe. La jornada d'avui s'iniciarà amb l'itinerari guiat per Aranda, a les 18 h, i continuarà a les 20 h a les instal·lacions del Konvent de Cal Rosal, amb una xerrada a càrrec del periodista Xavier Aldekoa (Barcelona, 1981), especialista en temàtica africana i autor de llibres com Indestructibles (Columna, 2019) i Fills del Nil (Ara, 2017).

Dues hores més tard, es projectarà el documental Don't blink Robert Frank, una de les grans figures de la fotografia i el cinema independent del XX. Frank parla de la seva vida i obra davant de la muntadora i amiga Laura Israel.

Spencer Chakedis, líder del grup Deep Sound Diver, i Adam Green, que fan gira a Europa, culminaran la vetllada a partir de les 23.30 h amb un concert en format de veu, guitarra i arpa celta. La seva música transita pel rock àcid amb diveres influències.