El so de la cobla s'alia amb el rock

És cert que les xarxes socials poden ser addictives, que sovint s'hi veuen imatges idíl·liques de vides que no existeixen o que poden crear polèmiques de qualsevol tema. Però no sempre són negatives. De vegades ajuden a crear petits miracles, com per exemple que dues formacions musicals d'estils antagònics, que no tenen cap relació entre elles, decideixin unir-se per crear un espectacle musical pensat per deixar bocabadat l'auditori. Les dues formacions són la cobla Berga Jove i el grup que lidera Arnau Tordera, Obeses. Com pot arribar a sonar la formació tradicional catalana interpretant repertori de música moderna? Com pot sonar el repertori tradicional català interpretat per una banda moderna?

Ara fa aproximadament un any, un dels components de la cobla berguedana, Lluís Gual, va posar-se en contacte amb el compositor i músic Arnau Tordera, vocalista i líder d'un dels grups de referència del panorama musical català, Obeses, a través de Twitter. I aquell missatge va derivar en una proposta per compaginar el so d'una cobla, identificat bàsicament per la interpretació de sardanes, amb els elements de pop-rock d'una banda de música moderna.

A Arnau Tordera li va semblar una proposta interessant que, primer, «havia de consultar amb els seus companys del grup». I els astres van jugar a favor de la cobla berguedana. Aquests dies, les dues formacions ultimen els darrers serrells per estrenar el 10 d'agost el muntatge en el Festival amb So de Cobla de Palamós, productors de l'espectacle. Però no serà l'única ocasió que els amants de la sardana i els fans d'Obeses podran escoltar aquesta innovadora proposta: és un dels plats forts, també, de la Fira Medi-terrània de Manresa.



Assaig a Berga

La primera trobada entre les dues formacions es va celebrar fa uns quants dies a l'Escola Municipal de Música de Berga. La calor i els nervis, a flor de pell entre els joves berguedans, van caldejar la sala. I és que, com explicava Gual, per a la cobla Berga Jove aquest concert és un gran pas per a la formació, una manera de donar-se conèixer una mica més en el seu món, però també una manera de «demostrar que tenim altres capacitats musicals». L'assaig el va dirigir el director titular de la cobla, Denis Rojo, que va voler posar a prova els joves músics amb la interpretació d'una de les peces del repertori amb lectura a vista. No pateixin; els músics la van saber resoldre satisfactòriament.

Però exactament, què es podrà veure dalt l'escenari? A part de la cobla (12 músics) i el quartet osonenc, també hi haurà la presència d'un cor format per dotze persones, creat expressament per Obeses. Es pot parlar d'un nou estil musical? D'una fusió? És evident que se sumaran els timbres característics de la cobla al món sonor de la banda però Tordera explicava durant l'assaig que és un espectacle on s'uniran molts factors: «Musicalment estem parlant d'una barreja entre les cançons més conegudes del grup i peces sardanístiques emblemàtiques, amb cobla, banda i cor». Llevantina, Juny i Santa Espina seran algunes de les sardanes que es podran escoltar amb arranjaments fets pel mateix Tordera, i peces de l'últim disc d'Obeses, Fills de les estrelles, adaptades al so de cobla.

Però el cantant no només en destaca la barreja de diferents sonoritats, sinó l'embolcall que es traslladarà al públic amb un espectacle de llums i efectes en un muntatge car-regat de «peculiaritats». Una d'elles és que els components de la cobla Berga Jove, per exemple, no vestiran «l'uniforme» tradicional que caracteritza sovint aquest tipus de formacions: pantalons, camisa i corbata.



Una proposta «atrevida»

La proposta la definien els músics d'«atrevida». I per això són conscients que amb tota probabilitat algun crític musical més purista segurament no marxarà convençut del que haurà escoltat. Conjugar tradició i modernitat no és fàcil. Tot i això, Tordera creu que totes aquelles persones que són amants de la música els agradarà i aposta perquè sortiran emocionats al final de l'espectacle. I l'assaig ho demostrava: ritmes diferents dels que s'està acostumat a escoltar d'una tenora, per exemple, deixaven les expectatives molt amunt. El cantant d'Obeses explicava que el projecte es va iniciar partint de zero i que la seva formació tenia clar que l'espectacle, ideat pels membres de la cobla Berga Jove, havia de ser amb ells i no amb altres formacions, segurament de més renom: «La qualitat musical dels berguedans és altíssima», remarcava.

Així, després de més de dues hores d'assaig, els músics recollien instruments, partitures, relaxaven nervis i marxaven a casa amb cares de satisfacció. En una setmana hi ha una estrena que una piulada va fer possible.