Els Melanzana Ensemble estrenen amb èxit a Gironella «Les veus d'Ibèria»

L'església vella de Gironella es va omplir de gom a gom, divendres, per assistir a l'estrena i única posada en escena de l'espectacle titulat Les veus d'Ibèria, a càrrec del jove conjunt de la Catalunya Central Melanzana Ensemble. La formació, que va oferir una doble sessió, en horari de tarda i de vespre, amb taquilla inversa, va finalitzar d'aquesta manera els seus habituals concerts d'estiu.

Els intèrprets van protagonitzar a Gironella una proposta on la música barroca va ser l'ingredient principal, juntament amb les músiques d'arrel popular de la península ibèrica dels segles XVI i XVII, amb peces d'autors com Joan Aranyes, Juan de Antxieta, Juan Hidalgo i Gaspar Sanz, entre d'altres. Amb aquest recull de temes, el grup va voler transmetre un missatge de germanor i de respecte per les diferents llengües de la península, fent al·lusió, també, al conegut poemari de Salvador Espriu Pell de brau.



Interacció amb el públic

Un dels aspectes més destacats de l'espectacle va ser la interacció dels músics amb el públic assistent. En aquest sentit, en alguns moments de la funció els artistes van interpretar la peça dispersats entre diferents racons de l'església, de manera que van atreure amb més facilitat l'atenció dels espectadors. «Hem intentat sortir de la zona de confort, i del format estàndard de concert, i hi hem inclòs escena i més interactuació amb el públic», constatava Carles Blanch, tiorbista del conjunt. Per la seva banda, Marcel Ignacio, un dels tres violinistes del grup, assegurava que «hem trencat aquesta barrera entre els intèrprets i el públic que sembla que hi hagi en la música clàssica».

Melanzana Ensemble, nascut ara fa prop de tres anys a la ciutat holandesa de Maastricht, ha anat introduint alguns retocs a les seves produccions: «Els primers anys agafàvem un format de música de Vivaldi, Händel, Purcell, i després afegíem una altra part de música popular catalana. L'any passat vam fer una primera part de música més clàssica, i en la segona vam introduir música barroca italiana, francesa i espanyola. Aquest any potser ens hem atrevit amb més arranjaments propis, i els hem ajuntat amb músiques que ens agraden», explicava Marta Atcher, la violinista manresana.

La formació només realitza concerts durant el període estival per la dificultat de reunir tots els seus membres la resta de l'any. El de divendres passat va ser el darrer d'una petita gira per diferents poblacions de les comarques centrals. Abans, van actuar als municipis de Lluçà, de Sagàs i a Sant Llorenç de Morunys, on van presentar el seu altre projecte d'aquest estiu, que han batejat amb el nom de Tempesta.