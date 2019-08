L'ampliació del Memorial de l'Exèrcit Popular a Pujalt genera expectació

Més de 300 persones va visitar el Memorial de l'Exèrcit Popular a Pujalt, que és únic a tot l'Estat espanyol, en el marc del 80è aniversari de la fi de la guerra civil. L'acte, dissabte al vespre, va incloure la inauguració d'un nou espai museïtzat, la bar-raca que durant la guerra servia d'allotjament per als cuiners del camp base, on durant el temps en què va estar actiu es va donar menjar a prop de 20.000 soldats que, en diferents estades, van passar per l'assentament militar.

Durant tot el vespre, l'edifici de les Cuines de Base va mantenir les portes obertes perquè els assistents veiessin com era el forn per fer el pa, les peroles per alimentar els regiments, l'obrador i el rebost i la barraca dels cuiners, un habitacle d'uns 3 m2 amb un parell de llits, roba de l'època i el mobiliari costumista d'un barracó militar.

Va acompanyar l'acte el grup de divulgació Didpatri, de la UB, i el grup de recreació històrica Ejército del Ebro. Didpatri va oferir un mostrari de llibres i lectures de l'època i va reivindicar la figura dels ponters, un cos militar que, durant la guerra, va ser decisiu perquè els fronts avancessin creuant els rius construint ponts flotants. Per part seva, una vintena de membres de l'Ejército del Ebro, vestits amb els uniformes militars republicans, van patrullar pels entorns de la cuina i la zona escolar de la base i van instal·lar un morter autèntic recuperat.



Visita guiada improvisada

La reeixida assistència de gent, que va superar les expectatives de l'organització, va permetre improvisar fora del programa, a 1/4 de 8 del vespre, una visita guiada ràpida per diferents punts del memorial, perquè la guia completa dura més de dues hores. La visita va permetre al públic accedir a les barraques on van viure els soldats, uns petits espais camuflats enmig del bosc; a l'esplanada amb tendes suïsses de les quals només resten les bases circulars de pedra; i entrar en un dels tres refugis antiaeris de 300 places per a militars que conserva el memorial, un conducte que, amb no més d'1,70 metres d'altura, serpentejava en forma de U al llarg d'un centenar de metres, el flanc nord del puig.

La commemoració va incloure l'espectacle Galicia Mártir, amb la dramatització d'algunes estampes de l'obra per Gralla Manufactures Teatrals, acompanyada de textos de Joan Olivé, interpretats pel rapsode Jaume Oller, i peces clàssiques de piano de Satie, Beethoven i Chopin, entre d'altres.

L'actuació musical va anar a càrrec del trio Gall Roig i Negre, que va interpretar temes militars republicans, com A la huelga, Viva la quinta brigada, Bella Ciao i cançons en record de figures com Víctor Jara, entre d'altres.

Les actuacions de la commemoració van acabar amb la representació de Mort a les cunetes, peça que recorda, a través d'un supervivent, el testimoniatge del grup de presos que, amb l'excusa de ser traslladats de Manresa a Barcelona, van ser executats en un punt encara no trobat a prop de Montserrat i que rep el nom de Fossa de Can Maçana.

Per a Joan Valentí, la recuperació de la memòria històrica amb la dramatització de testimoniatges reals forma part del «teatre documental», un format que «busca trobar la catarsi que esperem fer viure amb el teatre quan pugem a l'escenari».

Un equipament per explotar

El fet que el Memorial de l'Exèrcit Popular sigui l'únic camp d'entrenament i replegament del conflicte militar que s'ha recuperat a tot l'Estat espanyol té un important pes per a Pujalt i per als nuclis que formen el terme. Segons l'alcalde del municipi, Pere Masana, «el d'avui ha estat un pas més per a la recuperació d'un patrimoni únic sobre el qual, ara mateix, no preveiem ampliar les fases de recuperació. Ara treballarem per donar-lo a conèixer als visitants i als centres educatius. Hem parlat amb l'Observatori de Pujalt per oferir visites dels dos equipaments a les escoles durant el calendari escolar a partir de l'any que ve», va explicar a Regió7.