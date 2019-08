Jaume Piquet s'estrena en la novel·la amb el premi Carlet

Carole o el forat quàntic de l'amor és el títol del primer llibre del psicòleg barceloní instal·lat a Manresa des de fa dues dècades Jaume Piquet Alcazar (1967), que li va servir per guanyar el 29 de juny passat el premi de narrativa Ciutat de Carlet, després d'haver guanyat un premi de relat breu (premi Cal Gravat, 2011) i de rebre diversos reconeixements en poesia. «El llibre no deixa indiferent ningú perquè la protagonista (Carole) és un personatge molt bèstia», explica l'autor a Regió7. L'obra «té un punt d'humor, però sense perdre la profunditat. L'amor sempre desperta els fantasmes, que sempre ens acompanyen», diu l'autor. És la primera novel·la que elabora, tot i que la tenia escrita des de feia vuit anys. «L'he hagut de retocar, reescriure, però en tinc cinc més d'escrites», explica l'autor. El text ha passat per un procés de reescriptura en el qual l'autor ha volgut «fer el personatge més radical, introduir-hi més cinisme i ironia. Quan passen tants anys és inevitable intentar donar un altre matís al personatge», explica Piquet.

Des de fa 10 anys, escriu de forma constant. «Al principi escrivia quatre o cinc poemes per setmana al Facebook, ho vaig fer durant molts anys», explica Piquet. Ha conreat diferents gèneres al llarg de la seva trajectòria, i ha publicat en els tres formats: poesia, relat breu i, ara, novel·la. «Cada gènere és diferent. La poesia és inconscient, fas un poema i després potser l'oblides, neix al moment; però la narrativa requereix molta planificació», explica Piquet. Actualment, l'escriptor barceloní està treballant en la seva propera novel·la. El seu poemari Miracle del vers és un recull dels poemes que durant anys va anar publicant al seu mur de Facebook. «Vaig triar els que més m'agradaven, no té un fil narratiu, és un amalgama de poemes», diu l'autor. Jaume Piquet també és rapsoda i ha participat, sense èxit, en el concurs de Parets del Vallès, on va recitar poesia de Vicent Andrés Estellés.

Piquet fa 22 anys que viu a Manresa i fa uns anys, juntament amb altres persones, va decidir muntar Tot lletres, un grup que els agradava escriure. «Vam començar a fer actes per Manresa, durant la Fira de l'Aixada, per Sant Jordi...», diu Piquet. Cada any publicaven un llibret amb textos dels socis, que variaven en nombre segons l'any. Al cap d'uns anys el grup va desaparèixer «perquè cadascú tenia les seves inquietuds i ens vam deixar de veure».

Psicòleg de formació i de professió, el seu vessant professional queda reflectit en el seu darrer llibre, en què una psicoanalista ajuda la protagonista «a perdre la por a viure». «Com a psicòleg em passo el dia escoltant històries i al final tot ajuda a l'hora d'escriure», comenta Piquet. No descarta escriure un poemari amb un «cos narratiu», després que el 2015 publiqués Miracle del vers. Ara, però, Piquet segueix centrat en les novel·les que ja té escrites. «En tinc escrites d'infantils i de juvenils, ara tocarà tornar-hi a treballar», explica Piquet.