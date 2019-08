El «Concerto a tempo d'umore» de Jordi Purtí vola a Hong Kong i Xangai

Després d'uns quants anys d'activitat frenètica, el director i actor teatral Jordi Purtí s'ha agafat vacances aquest juliol per reposar. L'autor d'espectacles d'èxit internacional com Operetta, Concerto a tempo d'umore i Desconcerto, on la música clàssica i l'humor formen un duet escènic de gran efectivitat, assegurava que tant ell com els músics necessitaven descansar perquè «ja portem 306 funcions» del segon dels espectacles esmentats. El relax, però, ha arribat a la seva fi: l'Orquestra de Cambra de l'Empordà i el bagenc volen avui a Hong Kong per participar en l'International Arts Carnival, un festival de renom en el qual fa uns dies van prendre part els anoiencs La companyia del príncep Totilau.

Hong Kong és notícia aquests dies per la tensió creixent entre el govern i els manifestants contraris a les seves polítiques. «Ens han dit que els aldarulls tenen lloc en zones molt concretes», explica Purtí, i també que «ens vindran a buscar a l'aeroport i estarem ben cuidats. Fa un parell de dies hi va haver problemes aeris, però el tema sembla que ja està resolt, pel que sabem».

Concerto a tempo d'umore és un espectacle de teatre i música que va néixer el 2015 per replicar, a través de la música clàssica, l'èxit de la fórmula que Purtí va iniciar amb Operetta: agafar grans hits del gènere líric i fer-los sonar en contextos insòlits i carregats de comicitat. Si en el primer va implicar el Cor de Teatre banyolí, per al segon va buscar la complicitat dels músics i el director de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà.

«Interpretem Mozart, que sempre és el més divertit, La Novena de Beethoven, un parell d' Ave Maria de Schubert, El cànon de Pachelbel, obres de Gounod, Vivaldi...», afegeix: «La gent surt del teatre adonant-se que coneixia moltes de les peces, el mateix que passa amb Operetta».

«Hem estat dos cops al festival d'Avinyó, vam actuar a les gales inaugurals dels d'Edimburg (Escòcia) i de Freiburg (Alemanya), hem fet tres gires per Alemanya i, el novembre en durem a terme una altra, de més de dues setmanes, i també anirem una setmana a Andalusia». Purtí rememora el recorregut realitzat pel Concerto, que inclou el viatge a Mèxic el novembre de l'any passat, per pujar a quatre escenaris diferents. «Hi havia molt contrast entre allò que veies al carrer i la grandiositat dels grans teatres on vam actuar, a Monterrey i el seu entorn», afegeix Purtí, i continuarà donant voltes el desembre per representar l'espectacle a França i Suïssa.



Tres funcions en dos teatres

Carles Coll es va jubilar com a director de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà i Purtí va decidir fa un any i mig que incorporaria la interpretació a la seva cartera de responsabilitats com a autor i director del Concerto, en lloc de buscar-li substitut. «M'hi sento bé, però crec que em tocarà pensar en algú altre perquè ja tinc dos projectes nous en marxa», va afegir el manresà, que l'any passat va rebre el premi a la millor direcció de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETEN) de Gijón, la gran cita del teatre per al públic familiar que se celebra a l'Estat espanyol.

La primera irrupció de l'espectacle al continent asiàtic tindrà lloc a Hong Kong: el 9 d'agost portaran el Concerto a tempo d'umore a l'auditori Tuen Mun Town Hall, de 1370 places, mentre que els dies 10 i 11 ho faran al Kwai Tsing Theatre, de 900 localitats. «Hi anem amb ganes de gaudir-ho, però també d'agradar, a veure si hi ha programadors i podem fer una gira llarga a la Xina», indica el director manresà.

De fet, però, al gegant asiàstic ja hi aniran a la tardor: del 30 de setembre al 3 d'octubre, el Concerto a tempo d'umore entrarà al Shangai International Childre'ns Art Theater, un recinte de 1.090 places on només es programen espectacles per al públic familiar. «Aquestes dues oportunitats van sorgir després que ens vinguessin a veure els programadors tant a Catalunya com al Teatro Fernan Gómez de Madrid».



Un treball constant

Sovint, els directors pareixen la seva criatura i després es mantenen a una certa distància per deixar fer els actors. Purtí, però, ha seguit molt de prop les vicissituds del Concerto. «M'agrada estar-hi a sobre i anar rectificant el que faci falta», reconeix. Una de les singularitats d'aquest espectacle és que l'interpreten músics i no actors, i per això «sempre cal estar atent per fer baixar una mica els que es creixen i fer pujar els que van cap avall. És un treball coral i s'ha de mantenir l'equilibri».

Una de les conseqüències de l'èxit rutilant del muntatge va ser la necessitat d'introduir suplents per poder cobrir les baixes i donar respir als intèrprets. «En tenim un per a cada corda», apunta Purtí.



Dues noves propostes

El 2020 és molt probable que Purtí estreni dos nous espectacles. «Un tracta sobre el món del hip-hop i, concretament, del beat box», explica el dramaturg manresà: «Compto amb Dani Pulmon, nom artístic de Dani Lleonart, campió espanyol d'aquesta modalitat, que consisteix a emetre ritmes sonors amb la boca. És un noi amb molta labia, i amb ell despullem el món del hip-hop explicant la seva pròpia història».

L'altre projecte que té entre mans és «un espectacle de fanfàrria concebut per a representar en sales. Els intèrprets seran cinc instrumentistes de metall de l'Always Drinking Marching Band, amb qui el manresà ja va treballar en el muntatge Flirt i liderava Guillem Albà. «Hi haurà música, però també esquetxos, gags...», afegeix Purtí i explica que és una iniciativa que respira un aire semblant al que alimenta l'èxit del Concerto.