El jaciment de l'abric Romaní acull la preestrena del film «Des-extinción»

L'abric Romaní de Capellades acollirà avui la preestrena del nou documental signat pel tàndem que formen Alfons Par i Eudald Carbonell. Tant el director com el protagonista d' En busca del primer europeu (2010) i En busca del futur perdut (2015) presentaran al jaciment anoienc la projecció de Des-extinción (2019), un documental de 60 minuts on el paleontòleg, acompanyat de la monologuista Patricia Sornosa, s'endinsen en els orígens de la tècnica genètica que planteja poder recuperar espècies extintes com la cabra pirenaica, el mamut, el visó europeu o, fins i tot, potser algun dels nostres avantpassats propers, com els neandertals, segons explica el director del documental Alfons Par.

Com avança Par, el film ressegueix diferents tècniques que la ciència té a l'abast per assolir tals objectius: «molta gent no coneix que la primera des-extinció que es va aconseguir amb les tècniques més primerenques va ser a l'Estat espanyol amb l'herc del Pirineu, una subespècie de la cabra pirenaica», recorda el director, «però es van recuperar molt pocs exemplars i això va impedir que l'intent pogués reeixir.

Al documental es presentarà també una tècnica recent anomenada Crisp -acrònim de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromics Repeats-. Segons el director, la tècnica Crisp estudia els passos evolutius registrats en el genoma d'una espècie i busca reproduir-los de forma inversa per aconseguir una involució de l'espècie, tractada genèticament.

Al documental, es veuran els intents que, amb aquesta i altres tècniques, s'han fet amb major o menor èxit al llarg de la història per recuperar espècies extintes; i es presentaran alguns escenaris de futur, amb un discurs planer, divulgatiu i en forma de road movie.

Per a Alfons Par, la des-extinció és el somni que va començar amb la descoberta dels dinosaures. El documental plantejarà preguntes com: serveix d'alguna cosa la des-extinció? Serà un recurs que ens ajudarà a adaptar-nos de forma correcta al nostre entorn?

La preestrena del documental tindrà lloc avui a les 22 h a l'abric Romaní de Capellades amb la presència del director Alfons Par i l'arqueòleg i paleontòleg Eudald Carbonell, codirector de les excavacions que es realitzen des de fa 37 anys al jaciment de l'Anoia. L'audiovisual ha estat produït per Turkana Films i TVE i ha tingut el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).