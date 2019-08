El quartet bagenc Fornax fa un salt endavant amb «Herois de paper»

Un canvi de nom per simbolitzar un nou estatus musical: així es va gestar fa uns mesos el quartet bagenc de punk-rock Fornax, hereu d'una de les bandes de més anomenada a la comarca durant la darrera dècada, els No Matters. «Vam entrar a l'estudi per fer un disc amb una bona producció i vam pensar que era el moment de fer un gir, fins i tot en el nom», explica Gerard Perarnau, el bateria de la banda.

Herois de paper és un àlbum de vuit cançons que es podrà escoltar el proper 21 de setembre a la Sala Stroika de Manresa. L'artesenc Quim Serra (veu i guitarra), els manresans Jordi Alberti (veu i guitarra) i Gerard Perarnau (bateria) i el barceloní Dani Salat (baix) -a qui van conèixer a través d'un anunci d'Instagram- són els responsables d'un treball «molt més madur» que el disc que havien gravat com a No Matters, «enregistrat de forma artesanal». I que, tal com reconeix Perarnau, «no ens va convèncer».

No Matters es va crear el 2011 i va assolir una certa notorietat en el camp del punk-rock a la Catalunya Central. Van començar com una colla d'amics de l'institut i van fer sonar la seva música en diferents poblacions del país. Però fer-se gran vol dir també saber prendre decisions, i els No Matters van mudar en els Fornax.

«Les nostres lletres són reivindicatives, però també en tenim que parlen de la vida quotidiana», apunta el bateria: «Fem crítica social i política, i de l'església». Són cançons que neixen d'una convicció: «Ens proclamem d'esquerres i cantem sobre allò que no ens agrada». Una postura que estenen a altres territoris de la seva activitat: «Les fundes dels discos compactes són de cartró i les samarretes que venem no estan embolicades amb plàstic».

El disc es va enregistrar als estudis Wheel Sound, de Cerdanyola del Vallès, i es va masteritzar als gironins Ultramarinos. Una producció professional que ha permès al quartet fer un salt de qualitat: « Herois de paper ja no té res a veure amb No Matters, i ja no només per la producció del disc, també per l'estil, que és més proper al rock».

Els temes es poden trobar tant a Spotify com a YouTube, i el videoclip de la cançó Ja sé es pot veure en aquesta segona plataforma. Després de la primera presa de contacte amb el públic, que va tenir lloc als Barlins, el grup espera el concert de la Stroika amb il·lusió: «No hem pogut tenir el disc abans i això no ens ha permès afrontar la temporada estiuenca, però volem aprofitar la tardor per ensenyar el nostre treball, i fer-ho també tant com puguem l'any vinent», afirma Perarnau.

En un moviment com el punk-rock, que té bandes com Crim i Berri Txarrak que pitgen fort, els Fornax volen aconseguir fer sentir el seu so més contundent. «Entre grups ens ajudem», indica Perarnau: «I nosaltres treballem molt en equip. El Dani és el productor, el Quim el compositor, l'Albert fa bons solos i bones segones veus i jo treballo els ritmes». Després de posar tota la carn a la graella, ha arribat el moment de pujar a l'escenari i conquerir el públic.