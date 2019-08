El Cerdanya Film Festival tanca havent batut tots els rècords i amb 2.500 espectadors

«Hem de fer un balanç molt positiu» del Cerdanya Film Festival que en la seva desena edició ha batut tots els seus rècords i ha aconseguit atraure més públic, 2.500 espectadors. Així ho va explicar ahir a Regió7 Jordi Forcada, director d'una mostra de la qual la Cerdanya pot presumir.

Després de nou dies sencers de projeccions aquest mes, el festival va viure el seu moment àlgid dissabte a la nit amb l'entrega de premis al Museu Cerdà amb la presència dels nominats i les autoritats locals.

Els principals triomfadors de l'edició d'enguany han estat Fernando Bonelli, amb el seu curtmetratge La Tierra llamando a Ana, un drama de parella amb la sordesa com a fil conductor; HOUS3, de Manolo Munguía, llargmetratge de ciència-ficció i de producció catalana que alerta sobre els perills de les xarxes i internet); i Els deixebles de Marcel Duchamp, de Josep Pérez, un documental fet sobre les performances del festival La Muga Caula, que se celebra a l'Alt Empordà. També destaquen els premis Curtmiratges (que va recaure en el curtmetratge La Mala Fe, el premi Mirada social pel llargmetratge La primera cita i el Memòria, pel documental Gurs, historia y memoria.

Pel que fa als actors i actrius premiats, enguany els guardonats han estat Rubèn Serrano ( HOUS3) i Laia Manzanares ( La tierra llamando a Ana).

La desena edició del certamen ha estat «un èxit». El festival ha rebut més de 3.000 cintes, entre les quals el jurat en va seleccionar més que mai: 180 entre curts, llargs i documentals. Del 3 al 10 d'agost s'han fet 57 sessions de projecció, entre el Museu Cerdà, el Parc dels Búnquers de Martinet, que repetia per segon any com a escenari de les projeccions, i la històrica torre Bernat de So de Llívia, que enguany s'ha estrenat com a seu d'aquest certamen, va detallar Forcada. Cansat però satisfet, el director de la mostra destacava l'augment de públic que s'ha registrar enguany, el gran nombre d'activitats que s'han dut a terme i «el munt de projeccions» que s'han pogt veure així com un increment de la qualitat dels films alguns d'elles estrenes. «Ha estat molt bèstia», deia Forcada.

El festival ha organitzat una jornada professional en la qual van participar d'una cinquantena de professionals, diversos tallers de rodatge per a joves (SMARTfilms –curts fets amb smartphones- i Taller jove de rodatge –amb guiatge professional–, els resultats del qual es van poder veure a la gala d'entrega de premis), activitats per a infants i la projecció dels curts del Laboratori de Creació Audiovisual, una activitat inspirada pel moviment Kino Kabaret, entre altres activitats paral·leles.