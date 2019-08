«Les condicions actuals fan molt difícil un gran incendi a la Catalunya Central»

Josep Arola ha escrit el seu últim llibre per la necessitat d'acostar a la ciutadania el que envolta els incendis rurals amb una voluntat «explicativa i senzilla»

El manresà Josep Arola (1949) va tenir durant 30 anys (1983-2013) diferents càrrecs dins el cos de Bombers, i va estar present als incendis del 94 i del 98. Ara acaba de publicar un nou llibre, Els incendis rurals a la terra baixa catalana, en el qual vol «acostar aquest fenomen a la població urbana». Arola, a més, escriu els dissabtes a Regió7 sobre el tema dels incendis forestals.



Què l'ha empès a publicar aquest llibre?

És una idea que vaig tenir ja fa uns 10 o 12 anys, però en aquell moment em vaig quedar sense editor i al final no es va poder publicar. Ara vaig recuperar la idea en part perquè la meva filla n'ha fet els dibuixos, i era una bona manera de donar-los a conèixer.

I en aquell moment, per què el va començar a escriure?

El tema dels dibuixos no deixa de ser una anècdota. Quan m'hi vaig posar, vaig pensar en fer un llibre pensat per a la gent que no té els coneixements ni la informació sobre incendis forestals, un llibre introductori.

El seu és un llibre molt descriptiu. Està pensat per a la gent que viu a la ciutat?

Sí. La gent que viu al camp òbviament té els coneixements i les eines suficients per saber de què estic parlant. No innovaré en aquest sentit, però el que pretenc és donar a conèixer una mica més a fons els incendis dins la gent que viu a l'espai urbà, que no hi està familiaritzada.

Hi ha molt desconeixement per part de la gent que viu en zona urbana sobre els incendis?

Sí, però és normal. És un tema que no els toca de prop. La gent que viu al camp té la tradició al darrere, el foc és un enemic al qual s'enfronten cada any, la seva amenaça és permanent.

Tenim un estiu molt calorós. Hi ha molta relació entre la temperatura i la probabilitat de foc?

És un element important, però no és el definitori quan parlem dels incendis. Hi ha altres elements, com el nivell d'aigua en la vegetació, que determinen si està molt seca o no. Si hi ha un incendi, és molt probable que la vegetació seca cremi amb molta facilitat.

És per això que aquest estiu a la Catalunya Central no hi ha hagut cap gran incendi tot i les altes temperatures?

A principis de juliol, van caure a Manresa 100 litres amb només dos dies de diferència. Un miracle. Això fa que la sequera acumulada no sigui crítica.

A la Catalunya Central, la vegetació resisteix més bé la sequera?

La majoria d'arbres són el pi roig, blanc l'alzina i el roure, que en general són arbres que aguanten molt bé la sequera. Això pot ser contraproduent, perquè si un arbre està molt sec cremarà ràpid.

Ha millorat molt la situació els darrers anys a l'hora de prevenir i frenar els incendis?

La veritat és que sí, hi ha hagut millores significatives que ajuden a la prevenció dels incendis. Un cop comença, és molt complicat, perquè sempre jugues amb desavantatge, el que has de fer és anticipar-te el màxim que puguis. Quan treballava, es feia una reunió diària amb Mossos, Agents Rurals, Bombers i Protecció Civil si la situació era crítica, per cohesionar forces i anar tots en la mateixa direcció, a més de mirar quins punts estaven en estat crític i el temps previst per al dia. És un tema que vam implementar nosaltres.

Què es pot fer per mirar de prevenir un incendi?

El més important és cohesionar la feina i els esforços. A partir d'aquí, és important controlar quan fa que no plou, l'estat de la vegetació, si està molt o poc humida, si podrà resistir el foc...

Quins riscos existeixen perquè un foc es faci molt complicat d'aturar?

El ritme de propagació del foc és el que determinarà si un incendi s'expandirà ràpid o no. Per propagar-se, el foc ha d'evaporar l'aigua que troba en el seu avanç. Si la vegetació és molt seca, aleshores el foc troba moltes dificultats i és probable que s'acabi apagant.

És molt difícil que hi hagi un incendi aquest estiu a la Catalunya Central?

És molt complicat, perquè les condicions no són pas les que hi va haver durant els del 94 o el 98. Aquell any, la vegetació estava realment seca, al llarg de la setmana que va durar la sequera era extrema. Ara, gràcies a les pluges de principis de juliol, no és així. No dic que sigui impossible, però sí que és complicat.

Si ara comencés un foc seria més senzill que fa uns anys reduir-lo?

Quan comença un incendi és com si fos una carrera de fons, però el foc fa trampa. Comença abans i, si les condicions que troba en el camí són les adequades perquè avanci, és molt complicat frenar-lo. Però en general les condicions han millorat força, ara no sé com està la situació, però els anys que vaig estar als Bombers vam prendre mesures que van ajudar a la seva prevenció.

Quines mesures?

Vam iniciar una mesura coneguda com el Parc d'estiu, on un grup de camions s'estaven en un punt determinat que estava en situació de risc.