Cristian Vieira obté la plata al campionat del món de hip hop

Cristian Vieira (a l'esquerra) ensenya la medalla aconseguida a Phoenix ARXIU PARTICULAR

El manresà Cristian Vieira va quedar en segona posició al Campionat Mundial de Hip Hop en la categoria de minicrew (tres participants), que es va realitzar del 5 al 10 d'agost a Phoenix (Arizona, als Estats Units). Vieira va ballar amb la formació Braids, integrada també per Edgar González i Dioni Agilda.

«Primer érem el Dioni i jo i, quan va néixer la categoria de minicrew, vam decidir buscar una tercera persona, l'Edgar», va explicar ahir el vigent subcampió mundial abans de tornar a Manresa procedent del continent nordamericà. Un cop creada aquesta formació, els seus integrants es van traslladar a entrenar a Andorra, on imparteixen classes de hip hop a la escola TC Andorra La Vella.

Amb la creació de la nova categoria minicrew, el conjunt es va presentar al Hip Hop International Spain que s'havia de celebrar els dies 20 i el 21 d'abril al Pavelló Olímpic de Badalona. «Vam decidir apuntar-nos i vam quedar primers classificats. Va ser una gran satisfacció», va recordar Vieira. Aquesta victòria els va proporcionar el bitllet per viatjar a l'altra banda de l'oceà i participar en el campionat mundial de Phoenix.

El campionat del món constava de tres fases. En la primera, la preliminar, van competir 45 formacions de diferents indrets del món, amb la missió de classificar-se per a les semifinals. Un privilegi reservat a 25 conjunts, entre els quals Bradis, que es va posicionar en tercer lloc.

La segona criba va ser encara més contundent, ja que el pas a la final estava reservat tan sols a tres grups. Braids va finalitzar en segon lloc i va aconseguir, d'aquesta manera, entrar a l'última ronda, on va obtenir la medalla de plata per darrera dels argentins CB Action i per davant dels sudcoreans FRZM Movement.

El jove manresà Cristian Vieira ha refrendat en un campionat mundial la qualitat que ja va exhibir fa un parell d'anys en el programa de televisió GOT Talent, que va emetre la cadena Tele5. Juntament amb el santjoanenc Javi Baena, i dins de la companyia barcelonina Progenyx, va merèixer els elogis del jurat i va obtenir la tercera plaça segons la votació popular. Per davant d'ells només van quedar Antonio El tekila i Samuel Martí, en un xou de talents que li va proporcionar notorietat.