El festival de música electrònica Paral·lel exhaureix el miler d'entrades

La quarta edició del Paral·lel Festival de Guardiola de Berguedà ha exhaurit les mil entrades disponibles en només deu setmanes. Es tracta d'un fet «inèdit», va remarcar ahir Fèlix Beltran, cofundador del certamen, que assegura que aquest fet demostra la seva «consolidació». El festival de música electrònica, que se celebrarà del 30 d'agost a l'1 de setembre, presentarà noms de prestigi en aquest camp, com Mousedown, Guillam, Refracted i els estatunidencs Mike Parker i Donato Dozzy. Per segon any consecutiu, el projecte s'allotjarà a l'Hotel El Jou i permetrà als assistents -el 40% estrangers, segons dades de l'organització- gaudir de 35 hores de música.

Els organitzadors del festival, Fèlix Beltran, Jordi Agustí i Esther Casado, acompanyats per l'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, van desgranar ahir al migdia les principals novetats del certamen d'enguany, que tindrà una programació «d'excepció», tal com van assegurar. Donato Dozzy serà el cap de cartell d'un festival que combina la música electrònica experimental, la tecno i l'ambiental.

De la programació del Paral·lel d'enguany, segons va subratllar l'encarregada d'aquesta àrea , Esther Casado, també destaquen els noms de tres grans artistes nacionals: Mousedown, Guillam i Refracted. Paral·lelament, en el marc del certamen berguedà, es faran quatre tallers professionals.



Visitants estrangers

El fet d'exhaurir les entrades, va aprofundir Beltran, mostra com el certamen «va en la bona direcció». Hi haurà 15 actuacions amb un total de 35 hores de música en només tres dies. Pel que fa als assistents, va aprofundir Jordi Agustí, cofundador del festival, destaca el fet que el 40 per cent dels assistents són estrangers de països europeus com França, Anglaterra o Alemanya, però també hi ha gent del Japó, Austràlia i dels Estats Units.

La venda de les entrades ha permès als organitzadors incrementar el 20% el pressupost, que ascendirà als 140.000 euros. Gràcies a l'augment, va explicar Agustí, s'han fet algunes millores a les instal·lacions, entre elles a la zona de les dutxes i la il·luminació.



El respecte a la natura

La cura pel medi és una de les grans apostes del Paral·lel. Com en l'edició passada, les persones que accedeixin en vehicle privat hauran de pagar una taxa de cinc euros. La recaptació es destinarà íntegrament als cossos forestals de l'ADF del Berguedà. S'oferiran autobusos des de Barcelona per incentivar l'ús del transport públic. A més, enguany, per primer cop, es dispensaran gots reciclables i hi haurà millores en la recollida selectiva dels residus.