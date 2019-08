La mostra de teatre al carrer de Berga oferirà quatre espectacles

Quatre espectacles teatrals de carrer donaran vida a la segona edició d'El Forn-mostra d'estiu d'arts escèniques de Berga, que tindrà lloc del 24 d'agost al 7 de setembre. Les representacions de Tràfec Teatre, La Farsa i l'obra La delació tindran lloc a la plaça del Forn de la capital berguedana, cada dissabte a les 10 de la nit. La segona edició del certamen amplia la programació a tres caps de setmana, ja que l'any passat en van ser un parell.

La mostra va néixer el 2018 a iniciativa de Tràfec Teatre i La Farsa, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, per reviure l'esperit dels Festivals d'Estiu de Teatre, que van començar el 1973 a la plaça del Forn i es van celebrar per darrer cop el 2012, ja instal·lats al Teatre Municipals. Tal i com expliquen els organitzadors, el certamen «té l'objectiu de promoure la cultura teatral berguedana a través d'una programació d'espectacles teatrals de formats diferents i innovadors».

La primera proposta de l'edició d'enguany tindrà lloc el dia 24 d'agost amb la posada en escena d'Insitu (Incito), a càrrec de Tràfec Teatre. Interpretada per Montse Grifoll, Carlos Carbajo, Pep Mollar, Mon Sànchez, Iris Hinojosa, Helena Colomé, Gerard Vilardaga i Lydia Canals, aquesta peça de teatre gestual mostra al públic un seguit de situacions que duen a terme uns individus que, mentre esperen la mort, es troben per atzar. Les entrades tenen un preu de 8 euros i es poden comprar anticipadament a la Joieria Canals o bé des d'una hora abans de l'inici de la funció a la taquilla ubicada a l'accés a la plaça del Forn pel carrer de la Ciutat.

La companyia La Farsa oferirà dues propostes el dia 31 d'agost: la lectura dramatitzada de l'obra Noé al port d'Hamburg, de Joan Olivé; i la representació de Punt Mort, una peça de microteatre escrita per Marta Rojals. La primera és una peça que parla l'estupefacció que causen Noé i la seva família quan arribin amb l'arca al port d'Hamburg per esperar l'arribada del diluvi. El funcionari que els atén acaba trucant les autoritats sanitàries. Òscar Garcia, Eudald Feliu, Eva Tomàs, Janina Vilana, Josep M. Suades i Jaume Duran seran els responsables d'apropar el text al públic.

Punt mort està protagonitzada per Sònia Ferrer i Ferran Pujols i forma part del projecte CaRRoussel, un grup de cinc dramatúrgies escrites per autors catalans amb el nexe comú que l'acció té lloc dins d'un cotxe. En el cas de la peça escrita per Rojals, es presenta a l'espectador el temps que no passa d'una parella que pateix una avaria en el vehicle amb el qual tornaven d'un casament. Per a aquests dos espectacles, s'aplica el sistema de pagament de la taquilla inversa.

La quarta i última funció d'El Forn serà la representació de l'obra de teatre La delació, coproduïda pel Konvent i l'Antic Teatre, el dia 7 de setembre. Iris Hinojosa, Gerard Vilardaga i Manuel Díaz pugen a l'escenari la detenció i l'assassinat de tres veïns de Berga que ajudaven la guerrilla anarquista l'any 1949. A partir d'aquest fet, l'obra proposa viatjar a altres espais de repressió com les tortures a Euskadi, l'apaivagament de les revoltes populars als països àrabs amb la posterior crisi migratòria que va provocar, i la perpetuació de l'estat espanyol com a aparell repressor. A més, també es fixa l'atenció en el paper que l'educació i els mitjans de comunicació juguen en tots aquests processos. Les entrades tindran un preu de 8 euros i es podran comprar a la taquilla.