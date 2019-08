L'Escenari Brossa acull Nöel Olivé, Lluís Barrera, Xavier Torra i Joan Maria Segura

Quatre intèrprets de la Catalu-nya Central passaran durant la propera temporada per les sales de l'Escenari Brossa, un dels equipaments teatrals més actius de l'escena barcelonina. El santpedorenc Lluís Barrera, la igualadina Nöel Olivé, el calafí Xavi Torra i el santvicentí Josep Maria Segura tindran els seus espectacles en la programació del teatre del Born.

El curs arrencarà quan encara s'estarà commemorant l'any dedicat a la figura de Joan Brossa, i proposa continuar dialogant amb els supòsits vitals i creatius del poeta i polifacètic creador. La temporada s'estructura a partir de diferents itineraris, cadascun dels quals contindrà diverses obres per ajudar l'espectador a sentir-se identificat amb les temàtiques que s'abordaran des de l'escenari.

L'actor manresà Lluís Barrera forma part del repartiment de Montag451, una producció de Cia. La Niña Bonita que es podrà veure del 28 de novembre al 15 de desembre i que revisa el clàssic Fahrenheit 451 de Ray Bradbury i el seu món sense llibres. En aquest context, un home que llegeix d'amagat repassa la seva vida.

Completaran l'elenc Carles Arquimbau, Xavi Álvarez, Elena Ballarda i Anna Prats. El projecte va començar a caminar el 15 de febrer del 2017 al teatre Eòlia, de la capital catalana, i continua dempeus després de dos anys i mig. L'espectacle s'integra en l'itinerari #CartografiesBrossa, que oferirà un pòquer d'espectacles basats en la capacitat de la poètica teatral per fer viatjar l'espectador.



Clown i reivindicació

Amb l'itinerari #ParateatralsBrossa, el teatre proposa quatre obres que volen fer-nos somriure amb les tècniques del circ, la màgia i el cabaret. La igualadina Noël Olivé i la pallassa Pepa Plana revisaran els arquetips tradicionals del clown amb una mirada femenina per reescriure'n la història en l'espectacle Veus que no veus (18 de desembre-6 de gener), que el juliol passat ja es va poder veure al mateix Escenari Joan Brossa dins el Festival Grec.

El muntatge posa en dansa els dos personatges més clàssics del clown: l'August, carallot i bon jan, i el Cara Blanca, llest i sever tot ell. Dues figures arquetípiques que sempre s'han vist representades en clau masculina: per això, el projecte que Olivé i Plana van estrenar el mes d'octubre de l'any passat al Teatre de l'Aurora d'Igualada planteja quines serien les reaccions del públic si, en comptes d'ells, els clowns fossin elles.

«Ens falten referents, falta tradició», va explicar Pepa Plana a aquest diari abans de l'esmentat debut a l'equipament de la capital anoienca. Veus que no veuen s'erigeix així en una reivindicació sobre la necessitat que cada cop hi hagi més pallasses a l'escenari.

Per la seva part, el santvicentí Joan Maria Segura dirigirà els actors Oriol Grau, Alexandra Palomo i Albert Mora i el músic Enric Xato Grau a l'obra Les variacions Bildelberg, que del 20 de desembre al 6 de gener explicarà com la gent més poderosa del món, reunida al famós i opac Club Bildelberg, convoca una cimera de màxima urgència perquè se'ls escapa el control de la situació. La producció va a càrrec de la Sala Trono de Tarragona, on es va estrenar el mes de maig passat.

L'itinerari #SomBrossa presenta tres espectacles que recullen l'herència creativa de Joan Brossa. Un d'aquests títols és Aquest vers és el present (15 d'abril-17 de maig), que serà l'inici de la residència de Cia. Projecte Ingenu a l'Escenari Brossa.

El muntatge és la primera obra d'una trilogia teatral sobre la relació de l'home amb el temps. En el repartiment trobem l'actor calafí Xavier Torra, que anteriorment ja ha actuat en el teatre del carrer Flassaders en espectacles com La dona pantera, que es va fer el mes de març passat.