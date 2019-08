El Giracirc manté l'equilibri amb menys recursos

Un dels espectacles del festival de Collsuspina, «Amb P de Pallasso», protagonitzat per l'artista Jordi Saban

«El circ connecta molt ràpid amb els infants, els fa somiar i els transmet una valors», apuntava ahir Quim Abramo, un dels visitants del festival de circ de Collsuspina, el Giracirc. Passejava agafat de la mà de la seva filla entre els colors vius i s'abstreia de la resta del món mentre observava els jocs d'un pallasso, amb la mateixa cara d'embaladit que la seva filla. Una mare donant el pit, una dona gran des del balcó i dos infants asseguts al paviment. Tots fixaven la mirada a l'espectacle, com si el temps s'hagués suspès, i només existís el personatge amb els cabells estarrufats i el nas vermell que interactuava amb el públic.

Des de fa cinc edicions, el Giracirc de Collsuspina demostra que és capaç de captar un públic familiar i convertir un poble de 340 habitants en un espai per als amants del circ al llarg d'un cap de setmana. Enguany unes 5.000 persones han visitat el poble del Moianès. Malgrat les retallades que ha viscut el festival enguany, amb l'absència dels 8.000 euros que aportava la Diputació de Barcelona, el certamen resisteix gràcies a la implicació voluntària d'una seixantena de veïns del poble que preparen Collsuspina perquè esdevingui la capital del circ.

Malabars, equilibris sobre una bicicleta, un ball en l'aire amb una tela o tallers que acosten el circ als més petits. L'oferta variada d'espectacles que arrenquen enmig del carrer s'ha mantingut, tot i que, s'ha passat de quinze companyies a deu. Un dels artistes que presentaven l'espectacle Amb P de Pallasso, Jordi Saban, destacava que «és una llàstima retallar els recursos a propostes com el Giracirc, que tenen la capacitat d'emocionar i sorprendre el públic».

En concret, dels 22.000 euros de l'any passat s'ha passat a 12.000. Uns diners que es destinen a les companyies convidades, la decoració i les activitats. Aquest any el consistori n'hi aporta 5.000 i la resta s'obtén amb les vendes a la barra i a les parades de menjar. L'alcalde de Collsuspina, Oriol Batlló, apunta que enguany la Diputació va retallar la subvenció als festivals de referència i el Giracirc n'era un, «però l'any vinent insistirem per obtenir més recursos».

Per poder sobreviure, el festival ha reduït el nombre de companyies i, després de cada espectacle, s'ha passat el barret per intentar oferir un sou digne als artistes. «L'administració hauria de tenir més compromís amb la cultura i ajudar els festivals consolidats», apunta l'organitzador Xavier Vinuesa. En la mateixa línia, el director artístic del festival, Moi Jordana, destaca que el Giracirc permet que la cultura brolli en un poble petit com Collsuspina i els veïns puguin veure circ a casa.