Claustre Rafart indaga els vincles entre Picasso i la poesia

Els vincles entre Picasso i la poesia seran l'eix de les dues exposicions que el Museu Picasso de Barcelona acollirà a partir del 8 de novembre i fins al març de l'any vinent. La solsonina Claustre Rafart, conservadora de l'equipament cultural del carrer Montcada de la capital catalana, intervé en el comissariat de la que portarà per títol Picasso poeta.

Responsables de projectes recents com La cuina de Picasso i Pablo Picasso i els editors Gustavo Gili: treball i amistat, Rafart treballa des de fa un temps en la mostra Picasso poeta, que es podrà veure del 8 de novembre a l'1 de març del 2020. La solsonina, conservadora d'obra gràfica del museu, comparteix el comissariat d'aquest projecte amb Emmanuel Guigon, director del centre; Marie-Laure Bernadac, conservadora general honorària dels museus de França; i Androula Michael, professora titular de la Université de Picardie Jules Verne i de la UFR des Arts de París.

L'exposició Picasso poeta recull el llegat de la mostra Picasso poète, le crayon qui parle (Picasso poeta, el llapis que parla), que va acollir el Musée national Picasso-París del 8 de novembre del 1989 al 29 de gener de 1990. En aquella ocasió, la voluntat dels organitzadors era explicar la importància de l'escriptura poètica en el procés creatiu del geni malagueny. Coincidint amb la publicació dels Écrits de Picasso, per Gallimard/Rmn, el museu barceloní vol donar a conèixer aquest aspecte de la trajectòria de l'artista a una nova generació, tot ampliant el contingut gràcies als treballs que s'han fet en les darreres dècades.

D'aquesta manera, i tal com s'explica des del museu, el visitant podrà copsar «els estrets lligams que hi ha entre escriptura i pintura; el treball del text (collage, repeticions, variacions), on ressona el treball pictòric, i, sobretot, el contingut autobiogràfic d'aquest 'diari íntim' que revela alhora la intimitat, el context històric i la personalitat complexa de l'artista".

Després de fer estada al museu barceloní, l'exposicio anirà al seu centre homònim de la capital francesa.



L'amic Eluard

L'altre projecte que es mostrarà al públic paral·lelament a Picasso poeta és l'exposició Eluard i Picasso, que s'inaugurarà també el 8 de novembre i estarà oberta fins al 15 de març. Comissariada per Emmanuel Guigo i Malén Gual, conservadora del museu barceloní, aquesta exhibició tractarà sobre el vincle entre Picasso i el poeta Paul Eluard, «el millor amic de Picasso a partir del 1934 (o 1935?)». Tal i com apunten des del centre, «després de la desaparició d'Apollinaire, va ser l'únic poeta amb qui Picasso va poder dialogar, intercanviar o compartir idees. Ben aviat el poeta surrealista va quedar literalment captivat per l'artista demiürg 'que s'entesta a veure-ho tot, a projectar a la pantalla de l'home tot allò que pot comprendre, admetre o transformar, figurar i transfigurar ... A partir de Picasso, els murs cauen'». Eluard va morir el 18 de novembre de 1952.

En l'exposició es podrà fer un recorregut alhora temàtic i cronològic dels dos personatges, a partir de llibres i poemes, obres il·lustrades, retrats i dibuixos d'Eluard i de Nusch, la col·lecció que va aplegar Paul Eluard, fotografies de Man Ray i Brassaï, correspondència i documentals cinematogràfics sobre les trobades entre els dos amics.

L'exposició passarà posteriorment pel Picasso parisenc i, en un format més reduït, al Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis.

Actualment, i fins al 24 de setembre, les exposicions temporals en curs al Museu Picasso són La mirada del fotògraf i En el nom del pare.