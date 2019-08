El Festivalet convertirà l'Anònima en una gran carpa de circ amb tallers i espectacles

«És un projecte amb voluntat de continuïtat». Això va dir la regidora Anna Crespo l'any passat quan el Festivalet de Circ es preparava per a la seva posada en marxa, en el marc de la capitalitat cultural de Manresa. I sembla que els organitzadors i l'Ajuntament han trobat el camí perquè enguany, els dies 13 i 14 de setembre, se'n celebrarà la segona edició.

La gran novetat, tal com expliquen els responsables del Festivalet, Arnau Serra i Rat Serra, és la «centralització» dels espectacles a l'antiga fàbrica elèctrica de l'Anònima. Després que, en la seva primera edició, la jornada es portés a terme en diferents punts del nucli antic, la concentració de la programació en un mateix espai obeeix, segons els organitzadors, a dos motius: «La davallada del pressupost ens obliga a buscar noves sortides i, a més, si plou tenim un espai on podem traslladar una part dels espectacles».

La regidora de Cultura, Anna Crespo, apunta que «l'Anònima és un espai per explotar» i a falta d'un punt per donar cabuda al Festivalet de forma definitiva, l'antiga fàbrica és «un bon lloc» per instal·lar-hi el certamen. El divendres 13 es farà, com l'any passat, la posada en escena del Festivalet al teatre Kursaal (21 h), amb Extension, de la companyia Cirque inextremiste. Segons el responsable d'El Galliner, Joan Morros, es tracta «d'un espectacle vibrant i molt emotiu. Un dels integrants és tetraplègic, sorprendrà tothom». L'entrada val 8 euros, 2 menys que el 2018. La resta de funcions continuaran sent d'entrada gratuïta.

La jornada del dissabte començarà a les 11 del matí, ja a l'Anònima, amb tallers de circ a càrrec de l'entitat manresana La Crica. Segons una de les seves representants, Rut Trias, «Manresa té molt potencial de circ, és una disciplina que seguirà creixent».

Al matí, el taller serà per als més menuts i, a les 5 de la tarda, per als adults. «S'habilitarà una zona amb jocs de fusta per als nens que no hi vulguin participar», explica Arnau Serra. A les 14 h, es farà una paellada popular (8 euros).

«L'objectiu del Festivalet és mostrar una gran varietat de maneres de fer i portar diferents companyies, i creiem que ho hem aconseguit», apunta Rat Serra.

L'espectacle Entre nous (18.30 h), de la companyia francesa Collective entre nous, oferirà acrobàcies del més alt nivell amb tres pals. A salto alto (20.30 h), de la companyia brasilera Circo no Ato, formada per set joves acròbates, parodia el romanticisme de la Ventafocs per criticar la societat de consum. La nit es clourà amb la companyia catalana Capicua i l'espectacle Koselig, on els acròbates posaran en escena una proposta «molt atrevida», segons indica Arnau Serra.

Paral·lelament, durant el dia es podran veure les exposicions «Fabulós», on Arnau Serra i Berni Puig fan interaccionar el circ i les arts gràfiques; i «Ser: instantània en moviment», de Marta GC.