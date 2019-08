L'explosió d'El Pot Petit

E l lleó vergonyós, una cançó amb un videoclip que té 7,2 milions de visualitzacions a YouTube, no pot faltar a cap dels seus concerts i és un dels primers titelles en sortir d'El Pot Petit, que és un personatge més a escena. Els espectadors, que van des de nadons fins a àvies marxoses, canta i balla les cançons esperonat des de l'escenari. Els nens i nenes s'aboquen davant de l'escenari i pares i mares ja saben que han d'estar-se asseguts per oferir visibilitat als menuts. La pista és plena... i també la graderia.

El Pot Petit va aplegar ahir 1.200 persones al pavelló de Gironella, en un dels darrers actes de la festa major. L'emplaçament previst, la Font del Balç, es va haver de canviar per la previsió de pluja, però el ruixat no va espantar el públic familiar. Les lletres enganxoses del grup musical parlen de pirates rodamons, micos, flors del jardí, una formiga rockera..., moltes tenen una coreografia per seguir i, a més, els actors-cantants interactuen amb els personatges, que són titelles que amaga el gran pot que presideix l'escenografia. És la fórmula que, amb una vida paral·lela a Internet, ha explosionat aquest estiu, en què tenen l'agenda ben plena de concerts. El Pot Petit viu el boom de la música infantil en català i destaca en el panorama juntament amb Dàmaris Gelabert, Xiula i Reggae per Xics.

El Pot Petit, format el 2010 per Siddartha Vargas i Helena Bagué i que té tres discos amb temes propis, farà entre juliol i agost més de 30 actuacions, i més d'una vegada ha hagut de penjar el cartell d'entrades exhaurides. Ahir van fer doblet: després d'actuar al migdia a Gironella, al vespre van pujar l'escenari a la Seu d'Urgell. Vargas i Bagué, que interpreten els personatges del Pau i la Jana, s'acompanyen de la Melmelada Band, i és així com els infants veuen tocar en directe la guitarra, el baix, els teclats, la bateria, la trompeta i el saxo. El repertori popular dels avis (que també hi és) es renova amb temes com Soc un mico, que fa anar els pares i mares amb els fills a coll d'un cantó a l'altre del recinte. Digne de veure!

A l'àrea de Regió7, després d'haver passat per Esparreguera, Sant Vicenç de Castellet i Valls de Torroella (ahir alguns espectadors eren repetidors), a El Pot Petit encara li queden les cites de Puigcerdà (divendres), Avià (29 d'agost) i Solsona (6 de setembre). I celebraran el seu desè aniversari amb amb un concert que només es podrà veure a deu llocs, un dels quals el Kursaal de Manresa. Hi faran tres funcions, el 22 setembre (12 i 18 h) i el 23 setembre (18 h), amb gairebé totes les entrades venudes.