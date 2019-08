Convit per treure la natura de context

Anna Cayuela (Manresa, 1964) va guanyar el primer premi de la 86a edició del concurs d'Artistes Manresans, el 2016, amb l'obra L'Arbre del Pensament. Però el moment oportú per exposar a l'Espai d'Art del Cercle Artístic no li ha arribat fins ara, perquè la seva idea era proposar un projecte participatiu, per poder ensenyar «el procés que em motiva a crear una obra», que en el seu cas parteix de la natura. «És el que em venia de gust fer, i si ho puc fer a Manresa, que és la meva ciutat, encara millor», assenyala.

Cayuela ja té muntada l'exposició que s'inaugurarà divendres que ve (20 h) i que es podrà veure fins al 13 de setembre, però les seves obres artístiques s'arrodoniran amb les creacions que el públic està convidat a fer les tardes de dilluns a dijous (de 18 a 20.30 h). L'artista ha fet la convidada a través de les xarxes socials, i no sap exactament quanta gent participarà en l'acció, en la qual ella aporta tots els elements necessaris, ja que ha transportat tots els elements del seu estudi a Sant Vicenç de Castellet a la sala d'exposicions. «Es tracta d'una simulació del fora-escena», apunta.



Dos colors: blanc i verd

Per tot això l'exposició es titula Making of. Una intervenció artística, en la qual l'objectiu és transformar els elements naturals en objectes culturals. L'eix de la proposta de Cayuela és canviar de context, tant pel que fa a l'acció de traslladar el seu estudi com pel fet de treure la natura de context. I això ho fa amb tan sols dos colors: el blanc, «el neutre, que anul·la la cosa viva, modifica la natura i li dona un caràcter artificial»; i el verd, «que és a l'entorn on estic bé, em dona energia. És el color que em va amarant i al qual tendeixo sempre inconscientment. A més, és molt versàtil perquè amb més groc és molt càlid i amb més cian és el més fred del món».

En la mostra al Cercle Artístic, l'artista manresana exposarà els seus orígens creatius, que són al Cadí, concretament al poble de Gréixer (Guardiola de Berguedà). S'hi podrà veure un vídeo en el qual es veuen escenes de la vida al bosc, l'entorn en el qual s'inspira Cayuela. També ensenya dibuixos de «fa molts anys d'elements del paisatge que m'acompanyen sempre», com una branca de boix trobada al turó Pujolet o l'empremta d'un tronc de boix. Ella ha canviat de context tant els troncs d'arbres creats amb tubs i gasa tintada que ja va mostrar a l'aparador de la Muralla del Carme, 8, en el marc del projecte Vi_suals'19 com la seva visió de les fulles mirades des del terra, que ha pintat amb acrílic. També ha creat una sèrie de quadres amb gasa: Paisatges del paisatge; i el seu divertimento és un tros de catifa que simula l'herba. I ho complementa amb notes relacionades amb el blanc i el verd: la mostra de la gasa tintada amb diferents verds, les idees per una instal·lació a Gréixer en la qual van lligar dos arbres amb cordes tintades...

I des de Gréixer aportarà fulles, llavors, escorça de boix, roure, alzina, pollancre, faig... I també tot de material neutre: pintura, pinzells, rodets, cubetes, capsetes classificatòries... I «no sé què passarà. L'important és l'experiència, el moment amb la gent que vingui a l'acció d'abans d'inaugurar l'exposició», apunta Cayuela. Els qui hi vagin, que sàpiguen que tenen una bata blanca a punt.