La Trobada de Bateries de la Festa Major de Manresa torna a Sant Domènec

«Tornem a la normalitat». L'organitzador de la Trobada de Bateries de Manresa, Ernest Larroya, es mostra satisfet del retorn de la iniciativa a la plaça Sant Domènec després que l'any passat, en motiu de la desena edició, se celebrés al parc de l'Agulla després del castell de focs artificials.

Avui es porta a terme l'onzena edició d'aquesta popular trobada, a les 7 de la tarda. Enguany, s'hi han apuntat 40 bateries, 5 més que el 2017. «Aquest any només tocarem cançons, no farem exercicis. Pensem que és molt més divertit, no només pels qui hi participen, sinó també pel públic», explica Larroya. Els participants van dels 8 als 70 anys i la majoria venen de la comarca «tot i que hi ha algun bateria que ve de més lluny, ja ha participat en edicions anteriors i ha quedat molt satisfet», confirma. Enguany hi participaran també 3 dones.

L'espectacle tindrà dues parts. En la primera, hi haurà dos grups manresans convidats, que tocaran dues cançons cada un, i la resta de bateries s'hi afegiran. Els grups són Quarts d'una, amb Rita Farré (guitarra i veu), Marina Lluch (guitarra) i Lena Farré (violoncel i veu); i La primera vera, amb Mar Martinez (veu) i Txevi Clemente (guitarra). Després, en la segona part, «es tocaran cançons conegudes, amb l'objectiu que tothom gaudeixi. Esperem que el públic que vingui a veure'ns s'ho passi bé».

És el primer any que la trobada de bateries seguirà aquest model, en part perquè es trobaven que hi havia participants d'edats i nivells molt diferents, i la qualitat no sempre era la mateixa. «Estem contents perquè l'objectiu, al final, és que hi participi gent professional, estudiants i nens», explica Larroya.

Per aquest motiu, les cançons han substituït els exercicis. «És una prova pilot», subratlla un Larroya que es mostra satisfet de tornar a la plaça Sant Domènec després de tocar al parc de l'Agulla, on van aplegar fins a 93 bateries. «Va ser molt bonic, però tenia ganes de tornar a la normalitat. Allò va ser excepcional». Solans Música participa a la trobada i sortejarà material entre els bateries que hi prenguin part.