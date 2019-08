Els arqueòlegs de l'Abric Romaní posen al descobert diversos negatius de fusta neandertal

Els arqueòlegs que cada estiu treballen a l'Abric Romaní enguany han posat al descobert diversos negatius de fusta. Per segon any consecutiu, els treballs s'han centrat en destapar el nivell R – a onze metres de profunditat-, on hi vivien els neandertals de fa 60.000 anys. En un comunicat, els estudiosos expliquen que ara es troben al sostre del nivell, i per això encara no es poden valorar amb profunditat les restes de fauna i les eines de pedra que s'hi ha trobat. Malgrat això, les troballes d'enguany destaquen per un volum important d'empremtes de diversos vegetals, entre ells la fusta. Aquest tipus de descobriments es donen perquè encara que el contingut vegetal s'hagi desintegrat, es conserva la seva empremta en forma de negatiu. Enguany es compleixen 110 anys del descobriment del jaciment i 36 des que es van reprendre els treballs d'excavació.

Si s'acaba confirmant la presència d'algun tipus d'eina entre els conjunt excavat, això permetrà aprofundir en l'estudi de l'explotació de la producció d'eines de fusta durant el Paleolític mig, un fet que els arqueòlegs consideren "extraordinari" donat el caràcter perible de la fusta.

Les excavacions futures, com la que continuarà l'any que ve al mateix nivell R, permetran l'anàlisi de la resta de materials, entre ells els fogars conservats a la superfície de l'abric. Això ajudarà a seguir documentant i coneixent amb més profunditat l'estil de vida dels neandertals.

L'Abric Romaní és un important jaciment neandertal on fins el moment s'han excavat en la seva totalitat 16 nivells arqueològics en una extensió de 300 m2. S'han documentat diferents tipus d'ocupacions que indiquen que es tractava de societats molt mòbils, i amb estructures socials complexes en les quals el repartiment dels aliments que aconseguien era clau. La base de la caça eren els animals unglats com els cérvols, els cavalls, urs, i rinoceronts. Les eines eren elaborades principalment amb sílex i calcària i, probablement, amb fusta.

Any rere any, l'equip d'arqueòlegs de l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) amb el seu equip de col·laboradors es va submergint més en el jaciment del paleolític i, per tant, remuntant-se encara més en el temps. Després d'anys centrats al nivell Q –on vivien els neandertals 40.000 anys enrere-, l'any passat van començar les tasques al R, és a dir, a la zona habitada fa 60.000 anys. En paral·lel, s'està treballant en un segon jaciment més modern del mateix Abric Romaní, on les restes es remunten a entre 14.000 i 20.000 anys enrere

La campanya d'excavacions, que va arrencar el passat dia 5 d'agost, s'allargarà fins aquest dimecres.