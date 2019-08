«7 raons per fugir» es projectarà a Sant Sebastià i Londres

La pel·lícula 7 raons per fugir, dels directors manresans Gerard Quinto, David Torras i Esteve Soler, es podrà veure en dos dels certàmens cinematogràfics més importants que se celebraran aquesta tardor al continent europeu, el Festival Internacional de Sant Sebastià (del 20 al 28 de setembre) i el Raindance Film Festival de Londres (del 18 al 25 del mateix mes).

La cinta es podrà visionar al festival de Sant Sebastià dins de la secció Made in Spain, que no té caràcter competitiu sinó que és una plataforma d'exhibició de les millors produccions fetes arreu de l'estat durant la temporada i amb la voluntat de donar-los projecció internacional. A més de 7 raons per fugir, també es veuran films com Dolor y gloria, el darrer títol de Pedro Almodóvar, i Buñuel en el laberinto, de Salvador Simó. Ambdues formen part del trio de pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als Oscars. Dins de la programació de Made in Spain també es projectaran films com El viatge de la Marta, de Neus Ballús; La filla d'algú, dirigida per un col·lectiu de realitzadors; Los días que vendrán, de Carlos Marqués-Marcet; Ojos negros, de Marta Lallana; i Superlópez, de Javier Ruiz Caldera; entre d'altres.

La versió anglesa del film de direcció bagenca -7 Reasons To Run Away- s'estrenarà per primer cop al Regne Unit en el marc del Raindance Film Festival, i la cinta competirà en la categoria de Millor Pel·lícula Internacional. Les seves competidores seran Aurora, de Miia Tervo (Finlàndia); By The Name of Tania, de Mary Jiménez, Bénédicte Liénard (Bèlgica); Greener Grass, de Jocelyn DeBoer i Dawn Luebbe (Estats Units); Jirga, de Benjamin Gilmour (Austràlia); i The Man Who Surprised Everyone (Natasha Merkulova i Aleksey Chupov (Rússia).

7 raons per fugir és un conjunt de set ficcions breus extretes de la trilogia teatral escrita per Esteve Soler amb els títols Contra el progrés, Contra la democràcia i Contra l'amor. Un projecte que s'ha representat arreu del món i que va començar a caminar el 2008 quan la primera d'aquestes trobes va ser guardonada en el prestigió festival de Berlín. Des d'aleshores, el dramaturg manresà ha vist com els tres muntatges no paren d'escenificar-se arreu i, fins i tot, han fet el salt al cinema, primer amb el curtmetratge Interior -que també es va projectar en diversos festivals- i posteriorment amb 7 raons per fugir. La cinta de Torras, Quinto i Soler es va estrenar en les sales comercials el passat mes d'abril, amb un repartiment de luxe integrat per Emma Suárez, Lola Dueñas, Sergi López, Francesc Orella, Aina Clotet, Àlex Brendemühl, David Verdaguer, Núria Gago, Vicky Peña, Àgata Roca, Ramon Fontserè, Rosa Cadafalch i el sallentí Albert Ribalta, entre d'altres.

De fet, però, el primer lloc on es va poder veure la pel·lícula va ser a Austin (Estats Units), el passat mes de març, amb motiu del South by Southwest Festival. Posteriorment, s'ha projectat en certàmens com el Festival de Màlaga de Cine Espanyol, el Fantaspoa de Porto Alegre (Brasil) i el de Karlovy Vary (Txèquia), un dels més antics del món.