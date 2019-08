L'aigua guanya la partida fotogràfica al foc

Unes 70 imatges de les 94 que es va presentar al Concurs Fotogràfic Festa Major de Manresa 2018 s'exposen des d'ahir al vestíbul de la Biblioteca del Casino, i en un lloc preferent hi llueixen els cinc treballs guanyadors, de Pep Moyano, Santi Bajona, Jordi Roca, Pura Travé i Jaume Casas. El certamen convocat per Foto Art Manresa, en el qual col·laboren l'Ajuntament i Regió7, va rebre enguany fotografies de 24 autors diferents.

El gruix del conjunt exhibit remet als espectacles d'aigua i de foc que se celebren cada any per la festa major. I si establíssim una competició entre quin element ha tingut més fortuna en la decisió del jurat –format per Carles Alasraki, Luis Calle i Pere Ribera–, el triomf seria pel líquid, ja que tres de les obres guardonades es van fer en actes com el correaigua.

Pep Moyano fa tres anys seguits que recull trofeus: ahir, com fa dos anys, es va endur el Premi d'Honor, i fa dotze mesos el primer premi. «Sempre busco l'expressió, perquè, per a mi, la festa és la gent», va apuntar en conversa amb aquest diari. La seva imatge, Protecció correaigua, mostra una nena abraçada per un adult que li alleuja el patiment que experimenta en plena tempesta d'aigua. «Vaig tenir la sort que hi hagués la llum adequada», va afegir.