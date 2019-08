Molts riures i poques paraules

És Festa Major i els carrers s'omplen d'espectacles com aquest: 'The Incredible Box', comandat per 3 homes caracteritzats del circ i una caixa amb diferents estris com si de la butxaca del Doraemon es tractés. Només això, ha calgut per aglutinar centenars de persones a la Plaça Crist Rei a les 19 h de la tarda. El 'show' ha demostrat que amb molt poques paraules i un ampli repertori d'onomatopeies es pot fer passar una bona estona. El barbut liderava aquest grup de 'showmans', amb el seu enorme pur, un castellà al més pur estil dels Picapedra i una actitud de domador de circ, ha aconseguit guanyar-se els aplaudiments del públic. Conjuntament amb els seus dos inseparables ajudants que han sabut mesclar notablement els riures, la màgia i l'espectacle.

La plaça s'ha omplert de grans i petits que han estat ben atents durant els 50 minuts que ha durat l'actuació, amb números de circ ben famosos com l'home que és disparat per un canó com si d'una bala es tractés o l'home que es travessat per espasses dins una caixa. En un moment de la funció, fins i tot 'la caixa' s'ha convertit en un escenari del fons del mar on el 'barbut' interpretava a Tritó i un dels seus súbdits imitava la fràgil sirena.