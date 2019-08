No et perdis els millors temes de Doctor Prats!

Aquesta Festa Major de Manresa aterren a la capital de la comarca uns dels grups més famosos que canten en català: Doctor Prats. De ben segur que oferiran un gran concert ple de ritmes i emocions amb les seves cançons. Però ja et coneixes tots els temes del grup? No et perdis aquest repàs d'alguns dels millors temes d'aquesta banda formada per set nois. Doctor Prats actualment està rondant arreu del país amb la seva gira "Avui lluny és més aprop", on presenten els seus últims temes com "Les teves pigues", entre molts d'altres. No et perdis el seu concert aquest diumenge a les 23.30 h a la Plaça Sant Domènech.