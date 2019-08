Rosa Solano guanya el Concurs d'Artistes Manresans amb un tribut a les modistes

Rosa Solano (Manresa, 1968) va guanyar quan tenia 18 anys la categoria juvenil del Concurs Exposició d'Artistes Manresans, que organitza des de fa 89 anys el Cercle Artístic de la ciutat. Aquest apartat del certamen ja va desaparèixer fa temps, però Solano va perseverar i avui és una creadora que viu del seu art. Un talent que ahir al vespre, a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino, va merèixer els 1.000 euros reservats al primer premi de la mateixa competició artística que li va deparar una de les seves primeres alegries com a pintora.

«Aquest quadre té una història molt bonica al darrere», va explicar Solano a aquest diari parlant del collage premiat, Seguint el fil vermell: «Des de fa nou anys treballo el món de la modisteria i l'alta costura. Un dia, una amiga em va portar una maleta d'una modista que havia treballat amb Balenciaga. Quan es va morir, van reformar el seu habitatge i em van dir si volia anar a recollir algunes coses, i em vaig endur una maleta plena de patrons. A partir d'aquí, vaig començar a crear obra».

El treball de Solano s'ha exposat al Museu Balenciaga de Getaria (Guipúscoa), on també es va projectar el documental Sense tocar la roba produït per la manresana. L'artista també va guanyar una convocatòria de la Casa Elizalde de Barcelona i va protagonitzar la mostra Dones visibles invisibles, «un homenatge a aquestes dones que sempre han fet tota la feina però han estat a l'ombra dels grans mestres».

Seguint el fil vermell, l'obra guardonada en l'exposició que es pot veure a l'Espai 7 fins al 15 de setembre, amb entrada gratuïta, forma part d'una de les línies de treball de l'autora manresana. L'altra és l'arquitectura, amb la qual ha creat obres que li han permès exposar diverses vegades a la Xina. Resident a Barcelona, sempre ha mantingut el contacte amb la seva ciutat natal, que visita sovint, i li agradaria poder muntar una exposició individual. «He de parlar amb el museu perquè tinc prou material per fer una mostra», va apuntar.

L'accèssit del concurs, dotat amb 500 euros, va correspondre a Assumpta Pla per l'obra Present i futur. Una peça abstracte, amb una composició de blancs i negres, creada per una artista que ja ha estat guardonada en edicions anterios del veterà certamen.



Molta pintura, poca escultura

L'Espai7 es va quedar petit per aplegar tant les 61 obres participants com els assistents a l'acte de lectura del veredicte i d'apertura de l'exposició. A les parets de la sala es pot contemplar un ventall extens i eclèctic de quadres i, tant sols, tres escultures. En aquest sentit, la regidora de Cultura de Manresa, Anna Crespo, va animar els artistes a conrear també l'art de tres dimensions, com la ceràmica i l'escultura. El Concurs d'Artistes Manresans està organitzat pel Cercle Artístic, l'Ajuntament de Manresa i el Casino.