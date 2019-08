Julieta Soler i Frak s'uneixen i creen una gran escola de ball i dansa a Manresa

L'Escola de dansa Julieta Soler i l'Escola de ball Frak Manresa han decidit unir els seus actius i, a partir del 16 de setembre, començarà a caminar un projecte compartit que sumarà prop de 600 alumnes, tal com van avançar ahir a Regió7 Julieta Soler i Júlia Isanta, directores del primer centre, i Joana Subirana i Albert Mota, directors de l'escola de ball. Frak deixa les instal·lacions del carrer Sant Antoni Maria Claret i traslladarà tota la seva activitat al centre del carrer del Cós, tot i que el nom de l'entitat es mantindrà per a les parelles que participen en competicions de ball de saló.

«Feia tres anys que buscàvem aglutinar els nostres serveis amb els d'un altre centre que també fes altres modalitats de ball i de dansa», va explicar Subirana: «El resultat és que, ara, s'amplia molt el ventall de disciplines que oferirem plegats». L'escola de Julieta Soler ha tingut durant el darrer curs 450 alumnes de totes les edats, mentre que a Frak hi havia matriculats prop d'un centenar i mig de persones.

El que s'ha de veure ara és si el gruix dels qui aprenien a ballar al Frak seguiran les passes dels seus dos carismàtics professors, que confien que així sigui tot i que el trasllat a l'altra punta de la ciutat i la necessitat de quadrar horaris amb tota l'oferta de Julieta Soler pot alterar rutines ja adquirides.

La unió de les dues entitats fa que des de la seu del carrer del Cós s'ofereixi a partir d'ara des de la dansa clàssica, la contemporània i l'urbana fins al flamenc, el claqué i les diverses modalitats dels balls de saló i esportius. «De fet, abans de parlar d'aquest projecte no ens coneixíem personalment», van afirmar els implicats, que van tirar endavant amb la idea en constatar la complicitat existent «en la manera d'entendre com s'ha de dur una escola i com s'ha de tractar la gent que ve a aprendre. No tothom entén el vessant educatiu com l'entenem nosaltres quatre».

Segons Albert Mota, hi ha una tendència a «oferir serveis professionals a altres escoles», en la qual s'inscriu el pas que ha donat Frak. Per la seva part, Joana Subirana va anotar que «el fet de formar part de l'escola de Julieta Soler també pot fer créixer els balls de saló».

Les instal·lacions de l'escola de dansa de Julieta Soler tenen 1.000 m2 d'espai repartits entre 5 sales d'assaig i 4 vestidors, entre d'altres zones que inclouen una terrassa interior a l'aire lliure. El centre ja ha celebrat el trentè aniversari, i Frak s'apropa al 25è: «El dia d'inici del nou curs farà 24 anys, 11 mesos i 1 dia que va néixer la nostra escola», va assenyalar Mota.



Dansa per a tots els públics

El públic actual de les dues escoles és molt diferent pel que fa a l'edat: Julieta Soler té un 75 per cent de nens i joves en el seu alumnat, una xifra inversament proporcional a la de Frak. Ambdós centres atresoren ja una llarga experiència en el camp de la docència de la dansa i el ball i coincideixen en el fet que «cada cop hi ha més gent gran que s'apunta a fer ball de la mateixa manera que d'altres ho fan en un gimnàs».

«Abans», va explicar Soler, «un home de 40 anys amateur de la dansa tenia clar que havia de plegar, que ja era gran, però aquesta percepció ha canviat». En el món dels balls de saló també s'han registrat canvis de tendències: «La federació internacional, davant del fet que costa trobar homes i hi ha moltes dones sense parella, ha creat la modalitat de ball sincronitzat que és, per posar un exemple comparatiu, com la natació sincronitzada. I s'ha aplicat a totes les edats», segons Mota. «Estem convençuts que el fet de compartir espai farà que hi hagi un cert transvasament de gent d'unes modalitats a unes altres», van coincidir els quatre implicats.

Davant de la imminència de l'inici del nou curs, a més del neguit propi d'un nou projecte hi ha també «molta il·lusió». Tot i que les dimensions d'una escola i l'altra han estat fins ara notablement diferents -Julieta Soler té 18 professores i Mota i Subirana eren els dos únics de la seva escola-, la unió que s'ha materialitzat entre elles és «un acte de naturalitat», segons va indicar Joana Subirana.