Un recital poètic i musical porta la riquesa de l'obra de Miquel Martí i Pol a Manresa

De Miquel Martí i Pol ens n'ha quedat la poesia, però els qui el van conèixer poden parlar a bastament de la passió del poeta per la cançó francesa, fins al punt que «va aprendre l'idioma per poder entendre les lletres». Ho explica la cantant Cristina Amills, una de les intèrprets de l'espectacle Paraules vives al vent que passa, un recital de poesia i música que s'escenificarà demà, diumenge (12 h), a l'Espai Plana de l'Om.

«La seva obra és avui en dia encara molt vigent», afirma Amills: «Martí i Pol té poemes dedicats a la pàtria, sense anomenar el nom de Catalunya, un tema molt present en l'actualitat. Però no només això, el poeta va fer molt retrats, tant de l'ambient com de la gent de la fàbrica on va treballar, en va copsar molt bé l'ànim i els sentiments. Per això, malgrat que la fàbrica ja no existeix, la gent s'hi identifica».

El projecte va néixer el 2013 a Ripoll amb motiu del desè aniversari de la mort de Martí i Pol. L'arxiver de la capital ripollesa, Florenci Crivillé, «és amic personal de la família i coneix la vídua, Montserrat Sans, que va ser la segona dona del poeta. Amb la vista posada en l'efemèride, es van reunir tres rapsodes, dues cantants i un pianista i es va crear un recital que es va estrenar al Festival Internacional de Música de Ripoll del 2013».

Des d'aleshores, «interpretem l'espectacle més o menys un cop l'any, quan ens ho demanen. No en fem propaganda, però si a través del boca-orella algú ens demana que el fem, ens hi posem». Crivillé és el coordinador d'un projecte que també inclou Jordi Berenguer (selecció de poemes), Dolors Vilaplana, Ramon Alabau i Enric Cassany (rapsodes), Cristina Amills i Eva Estebas (cantants) i Joan Amills (piano).

Durant l'espectacle, que té una durada d'una hora i mitja, s'alternarà la recitació de poemes de Martí i Pol amb la interpretació de cançons de Jacques Brel, Charles Aznavour, Georges Brassens i Leo Ferré. «Va aprendre el francès tan bé que va acabar traduint al català l'obra d'autors com Zola, Flaubert, Racine i Apollinaire, entre d'altres», apunta Amills, que cantarà tretze cançons, juntament amb Eva Estebas. El pianista Joan Amills fa l'acompanyament musical.



Una vida de poesia

L'obra de Miquel Martí i Pol és extensa, però Jordi Berenguer, especialista en la poesia de l'autor de Roda de Ter, ha sabut fer una tria representativa que es recita seguint un criteri cronològic. «Era ordenat en els seus llibres, que no eren una barreja de temes, sinó que dedicava cada volum a una sola qüestió». Tal com indica la cantant, «durant l'espectacle se'n recita una tria de més d'una quarantena, alguns tan breus com un sonet». El recital fa «un repàs de la seva obra, que permet veure l'evolució temàtica i estilística de la seva poesia, així com el seu estat d'ànim, ja que Martí i Pol va acabar molt malalt i sense mobilitat. També va tractar la pèrdua de la seva primera dona, el dolor que li va causar i el dol que va passar».

Durant l'estrena de fa sis anys a Ripoll, se'n va fer un enregistrament que va donar com a fruit un disc compacte. Des d'aleshores, el muntatge s'ha pogut veure un parell de cops a Ripoll, també dues vegades a Barcelona, i a Roda de Ter, ciutat natal del poeta. «Nosaltres no ens dediquem professionalment a cantar», explica Amills, que toca bàsicament els registres del jazz. No obstant això, Paraules vives al vent que passa encara està en cartell i demà es podrà escoltar a l'Espai Plana de l'Om en el marc de la festa major de la capital bagenca.